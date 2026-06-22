Härter als James Bond und Reacher: Agenten-Thriller mit Starbesetzung ist endlich zurück

Bei so viel Härte schlottern selbst James Bond und Reacher die Knie: Eine der besten Thriller-Serien über Geheimagent:innen ist mit Staffel 2 zurück im Stream.

Die Hauptfiguren aus Reacher und der James Bond-Reihe können sich auf ihren Charme verlassen, retten selbst die auswegloseste Situation noch mit einem flapsigen Spruch. Das ist den Helden aus The Agency nicht vergönnt: In der knallharten Welt der CIA ist ein Menschenleben nicht viel wert. Jetzt gibt es auf Paramount+ endlich Staffel 2 zu sehen.

James Bond und Reacher sind nichts dagegen: Darum geht es in The Agency Staffel 2

The Agency dreht sich um den CIA-Agenten Brand Colby, genannt Martian (Michael Fassbender), der aufgrund seiner Liebe zu Dr. Sami Zahir (Jodie Turner-Smith) den Londoner Sitz des amerikanischen Geheimdiensts ins Chaos stürzt.

Schaut hier den Trailer zu The Agency Staffel 2:

The Agency - S02 Trailer (Deutsch) HD

In Staffel 2 laufen bereits interne Ermittlungen gegen einen Maulwurf im Londoner Büro und CIA-Chef James Bradley (Richard Gere) will Blut sehen. Sami dagegen sitzt als politische Gefangene in einem sudanesischen Gefängnis. Martian wird jeden Kniff bemühen müssen, um ihr Leben zu retten – und nicht aufzufliegen.

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Wie unter anderem der Trailer zeigt, geht es in The Agency die meiste Zeit deutlich finsterer zu als in Reacher oder dem James Bond-Franchise. Die Geheimdienstarbeit besitzt hier nur wenig Romantik, sondern besteht aus eiskalten Winkelzügen, undurchschaubaren Loyalitäten und einer Politik jenseits der Moral.

The Agency Staffel 2 steht bereits komplett mit 10 Folgen auf Paramount+ zur Verfügung. Die Serie basiert auf der französischen Vorlage Büro der Legenden.

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