Härter als The Boys: Gefeierte Amazon-Serie kehrt in erstem Trailer zu Staffel 4 zurück

Während Amazons größter Superhelden-Hit The Boys demnächst auf das epische Finale zusteuert, kehrt die beliebte Alternative Invincible schon in wenigen Wochen bei dem Streamer zurück. Die epische Comicadaption über die Abenteuer des jungen Superhelden Invincible ist in ihren animierten Gewaltspitzen stellenweise sogar noch härter als The Boys.

Nach rund einem Jahr Wartezeit bekommen Invincible-Fans diesen März endlich Nachschub. Jetzt hat Amazon den ersten langen Trailer zu Staffel 4 veröffentlicht, der nicht nur den Starttermin der neuen Folgen enthüllt, sondern auch einen gewaltigen Krieg vorbereitet.

Invincible Staffel 4: Trailer enthüllt den Haupt-Bösewicht der Amazon-Serie

In den ersten drei Staffeln musste sich Mark Grayson aka Invincible schon gegen einige brutale Gegner behaupten, die seine Kräfte und seine Moral an ihre Grenzen brachten. In Staffel 4 bekommen wir aber erstmals die größte Bedrohung der gesamten Superhelden-Saga zu sehen: Thragg, der Anführer der Viltrumiten.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Invincible Staffel 4 schauen:

Invincible - S04 Trailer (Deutsch) HD

In Staffel 4 reißt die Bedrohung der Viltrumiten für die Erde und das gesamte Universum nicht ab. Und so formiert sich ein intergalaktischer Widerstand, der dem grausamen Imperium den Krieg erklärt. Zu dieser Koalition der Planeten gehört auch Omni-Man. Doch ist Mark bereit, seinem Vater wieder zu vertrauen und an dessen Seite zu kämpfen? Zwischenmenschliche Konflikte gehören auch in den neuen Folgen wieder zum Kern der Comicadaption – ebenso wie drastische und explizite Gewaltspitzen.

Wer die Superhelden-Serie im englischen Originalton schaut, bekommt in Staffel 4 wieder einige spannende Gaststars zu hören. Oberfiesling Thragg wird von Lee Pace (Foundation) gesprochen, während Matthew Rhys (The Beast in Me) und The Walking Dead-Star Danai Gurira den Bösewicht Dinosaurus und die mächtige Universa vertonen.

Wann startet Invincible Staffel 4 bei Amazon Prime?

Die 4. Staffel von Invincible startet am 18. März 2026 bei Prime Video und besteht erneut aus insgesamt acht Folgen. Nach einem dreifachen Auftakt wird der Rest der Season wöchentlich veröffentlicht. Neue Episoden stehen am Veröffentlichungstag voraussichtlich jeweils ab 9:00 Uhr zum Abruf bereit.

Folge 1 bis 3 : am 18. März 2026

: am 18. März 2026 Folge 4 : am 25. März 2026

: am 25. März 2026 Folge 5 : am 1. April 2026

: am 1. April 2026 Folge 6 : am 8. April 2026

: am 8. April 2026 Folge 7 : am 15. April 2026

: am 15. April 2026 Folge 8: am 22. April 2026

Nach Staffel 4 ist die Geschichte von Invincible noch längst nicht vorbei. Amazon hat bereits eine 5. Staffel in Auftrag gegeben, die sich aktuell in Produktion befindet und voraussichtlich im Frühjahr 2027 bei Prime Video an den Start geht.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

