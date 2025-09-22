Härter als The Boys: Heute startet der ekligste und brutalste Superhelden-Film des Jahres

Wie gefährlich ein Superheld mit Wischmopp sein kann, beweist ein neuer Horrorfilm mit rabenschwarzem Humor und Blutfontänen ab dieser Woche im Kino.

Halloween ist noch ein paar Wochen entfernt, doch schon jetzt können Horrorfans eine abgedrehte Gore-Party auf der großen Leinwand feiern. Nach über 40 Jahren hat der kultigen Trash-Superheldenfilm Atomic Hero eine Neuverfilmung erhalten, die ihr ab sofort im Kino schauen könnt.

Obwohl The Toxic Avenger mit namhaften Stars wie Peter Dinklage, Elijah Wood und Kevin Bacon auftrumpft, wäre der blutgetränkte Mix aus schwarzem Humor, absurder Mutanten-Action und völlig wahnwitzigen Gewaltszenen beinahe nie erschienen.

Zu hart fürs Kino: The Toxic Avenger wäre beinahe nicht erschienen

Im Jahr 1984 brachte die Low Budget-Trash-Schmiede Troma die schwarzhumorige Superhelden-Persiflage Atomic Hero in die Kinos und startete damit ein überraschendes Kult-Franchise. Es folgen die drei Filmfortsetzungen The Toxic Avenger II (1989), The Toxic Avenger III: Toxies letzte Schlacht (1989) und Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV (2000) sowie eine Animationsserie und sogar ein Musical.

Die Story des Reboots The Toxic Avenger unterscheidet sich bis auf den Titelhelden aber stark vom Original. Der alleinerziehende Vater und Putzmann Winston Gooze (Peter Dinklage) arbeitet für ein korruptes Pharmaunternehmen und ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Eine wahnsinnige Gang, die Killer Nutz, erschießt ihn und wirft seine Leiche in einen Tank mit toxischen Abfällen – die Winson wiederbeleben und in eine schreckenerregende Mutantenkreatur verwandeln. Mit übermenschlicher Stärke und einem radioaktiven (!) Wischmopp bewaffnet, beginnt er den Kampf gegen Korruption und den schmierigen Pharmaboss Bob (Kevin Bacon).

Hier könnt ihr den Trailer zu The Toxic Avenger schauen:

The Toxic Avenger - Trailer (Deutsch) HD

Das Reboot von Regisseur Macon Blair wurde eigentlich schon im Sommer 2021 gedreht. Erst im Jahr 2023 erlebte die Neuverfilmung ihre Festivalpremiere – und geriet danach in eine Krise. Denn kein Filmverleih wollte das Projekt veröffentlichen und so schien es, als würde The Toxic Avenger auf ewig im Giftschrank landen. Die Erlösung brachte der US-Verleih Cineverse, der Toxies schräges Abenteuer schließlich im August 2025 endlich ins Kino brachte.

Altersfreigabe: Läuft The Toxic Avenger ungeschnitten im Kino?

In Deutschland bringt der Verleih Capelight Pictures den blutgetränkten Superhelden-Horror-Spaß am 25. September 2025 in die Kinos. Von der FSK erhielt der Film eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Dabei handelt es sich um die ungekürzte Unrated-Fassung mit einer Laufzeit von 102 Minuten.

Und diese hat es wirklich in sich. Wenn Toxie seinen Mopps schwingt, fliegen etliche Körperteile über die Leinwand und das Blut fließt in Strömen. Der Film setzt dabei auf eine Mischung aus praktischen Effekten und teilweise auch viel CGI. Und wenn euch das noch nicht abgefahren genug klingt, dann freut euch auf den Auftritt eines Mutantenpenis, der auf spritzig-ekelige Weise zum Einsatz kommt.