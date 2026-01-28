Halle Berry als US-Präsidentin in Thriller-Adaption besetzt: Die Vorlage stammt von einem Ex-Präsidenten

Halle Berry darf bald die Hollywood-Tradition fortführen und als US-Präsidentin Terroristen bekämpfen. Sie übernimmt nämlich die Hauptrolle in der Romanverfilmung The President Is Missing.

Ob nun Harrison Ford in Air Force One, Samuel L. Jackson in Big Game oder jüngst Viola Davis in G20: Hollywood liebt die US-Präsident:in-bekämpft-Terroristen-im-Alleingang-Trope bekanntlich sehr und schickt demnächst einen weiteren Star in besagter Rolle ins Rennen. Dieses Mal wird Oscarpreisträgerin Halle Berry (X-Men) den Part des Staatsoberhaupts der USA übernehmen – und zwar in der Adaption des Romans von einem Mann, der tatsächlich mal dieses Amt ausfüllte.

Bestseller von Ex-Präsident Bill Clinton (!) wird verfilmt: Halle Berry übernimmt Hauptrolle im Thriller

Die gleichnamige Buchvorlage zu The President Is Missing stammt von dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, der den Politthriller gemeinsam mit dem erfahrenen Krimi-Autoren James Patterson (Alex Cross) schrieb. Der 2018 veröffentlichte Roman wurde umgehend zum Nr. 1-Bestseller der New York Times und verkaufte sich über 475 Millionen Mal.

Wie Deadline exklusiv berichtet, sicherte sich Berry über ihre mit Holly Jeter geführte Produktionsfirma HalleHolly die Rechte an dem Stoff, der für Apple TV als Film umgesetzt werden soll. Die Hauptrolle übernimmt der Hollywood-Star gleich selbst, wodurch automatisch ein Geschlechterwechsel stattfindet. Denn in der Vorlage geht es um den fiktiven Präsidenten Jonathan Duncan, woraus in der Adaption nun Regierungschefin Joanna Duncan wird.

Diese sieht sich mit einer unvorstellbaren cyber-terroristischen Bedrohung konfrontiert, die die Vereinigten Staaten ins Mittelalter zurückversetzen könnte. Im Alleingang will Duncan nun die Welt retten, muss dafür aber erst einmal ihrem eigenen Sicherheitsdienst entwischen.

Für das Drehbuch zu The President Is Missing zeichnen Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) und David Chasteen (CIA) verantwortlich. Ursprünglich sollte der Roman als Serie für Showtime mit David Oyelowo (Selma) als Präsident umgesetzt werden, die Produktion wurde 2020 aufgrund der Corona-Pandemie allerdings eingestampft. Jetzt erhält stattdessen Halle Berry die Chance, sich in der Rolle auszutoben.

Wann erscheint The President Is Missing bei Apple TV?

Ein offizieller Starttermin von The President Is Missing bei Apple TV steht bisher noch nicht fest. Da sich das Projekt aber derzeit in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, werden wir die Romanverfilmung mit Halle Berry wohl nicht vor 2027 zu sehen bekommen.