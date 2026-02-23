Halle Berry packt über Altersdiskriminierung im Filmgeschäft aus: "Wenn man nicht bereit ist, die Oma zu spielen"

Wer als Frau in Hollywood 40 wird, bekommt kaum noch gute Rollen angeboten. Das erzählt nun Oscar-Preisträgerin Halle Berry. Damit ist sie nicht allein, auch Meryl Streep berichtete davon.

Hollywoodstar Halle Berry spielte bislang in ihrer langen Karriere einige unvergessene Rollen. Sie war Bondgirl, Marvel- und DC-Heldin, jagte in packenden Thrillern die Killer und spielte in Cloud Atlas in einer epischen Liebesgeschichte mit. Doch all das scheint an Wert zu verlieren, sobald man 40 wird, wie die Schauspielerin nun im Interview gegenüber Discussing Film berichtet.

Oscarpreisträgerin Halle Berry bekommt kaum noch gute Rollen

In dem Interview promotet Halle Berry ihren neuen epischen Action-Thriller Crime 101, der aktuell im Kino läuft. Besonders stolz ist sie auf diese Rolle, da ihre Figur niemand ist, der still dasitzt, sondern die Sachen in die Hand nimmt. Berry selbst wisse, genau wie es sich anfühlt, nicht gesehen zu werden:

Seit ich 40 bin, habe ich das Gefühl, dass es für mich schwieriger geworden ist, gleichberechtigt wahrgenommen zu werden, gleich bezahlt zu werden und gleich gute Rollen zu bekommen … Wenn man nicht bereit ist, die Oma zu spielen, gibt es nichts für einen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Berry Kritik am System Hollywood äußert. Seitdem sie 2002 für den Film Monster's Ball als erste Afroamerikanerin einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewann und damit Filmgeschichte schrieb, steht sie alleine auf diesem Treppchen. Eine Tatsache, die sie jedes Jahr aufs Neue traurig mache.

Berry lässt sich die Oma-Rollen jedenfalls nicht aufzwingen und hat eine weitere starke Rolle ergattert. In dem Thriller The President is Missing wird sie die US-Präsidentin spielen. Die Romanvorlage selbst stammt ebenfalls von einem ehemaligen Präsidenten.

Meryl Streep sollte ab 40 nur noch Hexen spielen

Wenn es um Altersdiskriminierung geht, scheint das aber nicht nur afroamerikanische Frauen zu treffen. Auch die dreifache Oscar-Gewinnerin Meryl Streep berichtete bereits vor 11 Jahren in der Graham Norton Show von einer ähnlichen Erfahrung. Als sie 40 wurde, wurden ihr in einem Jahr drei Rollen für Hexen angeboten:

Ich hatte das Gefühl, sie senden mir damit ein Signal, um zu zeigen, was sie darüber denken, wenn Menschen 40 werden. Ich habe mich schlecht gefühlt und war auf der Hut.