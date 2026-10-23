Halloween ist gerettet: Alle 9 Teile der besten übernatürlichen Horrorfilm-Reihe sind ab sofort endlich komplett im Stream

Wir nähern uns in großen Schritten Halloween. Falls ihr schon mal Vorglühen wollt, könnt ihr euch jetzt bei HBO Max eine der ikonischsten Horror-Reihen in Gänze geben.

Der Horror-Monat Oktober steuert auf sein großes Finale zu: An Halloween können Film- und Serienfans ihre Vorliebe für düstere und makabere Stoffe zelebrieren. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr zum Schauerfest schauen sollt oder euch jetzt schon am Wochenende in Stimmung bringen wollt, haben wir den idealen Tipp.

HBO Max hat nämlich gerade ordentlich seine Horror-Sparte aufgestockt und sich direkt ein gesamtes Franchise geschnappt, das seit über vier Dekaden für Angst und Schrecken sorgt. Die Rede ist von der legendären Nightmare-Reihe um Albtraum-Slasher Freddy Krueger. Euch erwarten insgesamt neun Filme.

Horror-Tipp zu Halloween: Albträume mit Freddy

Geschaffen wurde die Nightmare-Reihe von Horror-Maestro Wes Craven, der das Genre Jahre später mit Scream – Schrei! nochmal komplett revolutionieren sollte. Vorerst lockt er uns in unheimliche Traumwelten, in denen Robert Englund als Freddy Krueger lungert – mitunter in überaus bizarrer und zutiefst verstörender Gestalt.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen meist junge Menschen, die in das Labyrinth der Träume gelockt werden – ohne jemals wieder schweißgebadet aus diesen zu erwachen. Die einzigen Bäder, die hier genommen werden, finden in gewaltigen Blutfontänen statt. Wer hier überleben will, darf seine Augen auf keinen Fall schließen.

Die Nightmare-Filme begeistern jedoch nicht nur mit detailverliebt umgesetztem Grauen. Sie werden auch von einem extrem schwarzen Humor begleitet, der den Vibe nochmal in eine ganz andere Richtung lenkt. Am Ende wagt sich Craven sogar auf die Metaebene und nimmt damit fast schon seinen Scream-Geniestreich vorweg.

In dieser Horror-Reihe kann man sich wahrlich verlieren – mindestens elf Stunden lang. Das ist nämlich die Gesamtlaufzeit der Hauptreihe, die von 1984 bis 1994 erschienen ist. Darüber hinaus existiert ein Crossover mit Freitag der 13. sowie ein Remake, in dem Jackie Earle Haley in die Fußstapfen von Robert Englund tritt.

Alle Nightmare-Filme im Überblick:

Die Nightmare-Filme bei HBO Max im Streaming-Abo

Alle Nightmare-Filme könnt ihr ab sofort bei HBO Max im Abo schauen. Wenn ihr noch gar keine Berührungen mit der Reihe hattet, empfiehlt sich das Original als Einstieg. Wenn ihr den Meta-Horror sucht, dann ist Freddy's Nightmare die richtige Adresse. Und wenn es um pure Eskalation geht, sei euch Freddy vs. Jason ans Herz gelegt.

Prinzipiell lohnen sich aber alle Teile. Im Gegensatz zu vielen anderen Horror-Reihen hält sich Nightmare einigermaßen konstant und hat dank der Traumthematik in jedem Film mehrere Standout-Momente zu bieten. Lediglich das lasche Remake gilt es – trotz Rooney Mara als Hauptdarstellerin – in einem großen Bogen zu umschiffen.