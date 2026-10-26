Halloween ist gerettet: Auf diesen Horrorfilm haben alle gewartet – es gibt nur einen Haken

Pünktlich zu Halloween startet eine Horror-Überraschung in den deutschen Kinos, die abgedrehten Grusel-Spaß verspricht. Das Publikum ist begeistert, die Kritik hingegen nicht.

Mit Halloween erreicht der Horror-Monat Oktober diese Woche seinen Höhepunkt und für Filmfans, die sich zu diesem Anlass im Kino richtig schon gruseln wollen, gibt es ab dem heutigen 29. Oktober den idealen Neustart. Er beweist mal wieder, dass unheimlich lächelnde Fratzen die Kinokassen klingeln lassen.

Other Mommy zählt schon jetzt zu den erfolgreichsten Horrorfilmen des Jahres. Auch wenn der Gruselschocker mit Jessica Chastain nicht ganz an die Höhenflüge der Horror-Hypes Backrooms und Obsession heranreicht, konnte Other Mommy laut Box Office Mojo bereits über 95 Millionen Dollar einspielen. Trotzdem solltet ihr eure Erwartungen drosseln.

Horror-Fest mit massig Jumpscares: Das erwartet euch in Other Mommy

Bei Other Mommy handelt es sich um eine Adaption des gefeierten Gruselromans Incidents Around the House von Josh Malerman. Inszeniert wurde die von James Wan mitproduzierte Verfilmung von Regisseur Rob Savage, der mit seinem Desktop-Schocker Host einen der gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten erschuf.

Die Geschichte dreht sich um die siebenjährige Bela (Arabella Olivia Clark), die unter den Beziehungsproblemen ihrer Eltern Ursula (Jessica Chastain) und Russ (Jay Duplass) leidet. Und wie schon die Heldin des Stop-Motion-Klassikers Coraline tritt eine unheimliche Kopie ihrer Mutter in Belas Leben ein. Diese Other Mommy möchte, dass das Mädchen sie in ihr Herz hineinlässt, während ihre Präsenz zunehmend verstörender und aufdringlicher wird.

Hier könnt ihr den Trailer zu Other Mommy schauen:

Other Mommy - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bereits der unheimliche Trailer zu Other Mommy erschuf einen kleinen Hype und löste in Kinosälen kollektive Angstzustände aus. Zusätzlich wurde die Vorfreude auf den Film durch Regisseur Rob Savage angefacht, der gegenüber Entertainment Weekly eine regelrechte Jumpscare-Orgie mit an die 50 Schocks versprach.

Other Mommy wurde von der Kritik zerrissen

Das Publikum hat Other Mommy bereits zum Hit erklärt. Bei der IMDB hält das Schock-Fest aktuell eine Bewertung von 5,3 von 10 Punkten, was für einen Horrorfilm nicht schlecht, aber auch nicht herausragend ist. Gelobt werden vor allem die unheimliche Atmosphäre und Jessica Chastains eindringliche Performance als Gruselmami.

Dass Other Mommy so erfolgreich an den Kinokassen ist und nicht direkt wieder in der Versenkung verschwand, ist überraschend. Denn von der Kritik wurde das Werk regelrecht zerrissen. Beim Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt der Film nur auf lächerliche 19 Prozent positiver Kritiken bei derzeit 99 eingereichten Reviews. Bei Metacritic erhielt Other Mommy hingegen einen Score von 38 (von 100). Die Pressestimmen sind somit allgemein als überwiegend negativ zu werten.

Ob das laute und wilde Jumpscare-Spektakel zu überzeugen weiß, sollte jeder Horrorfan am Ende aber selbst für sich entscheiden. Other Mommy läuft seit dem 29. Oktober in den deutschen Kinos.