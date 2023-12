Hammer-Nachricht für The Walking Dead-Fans: Rick-Serie kommt schon zur US-Ausstrahlung nach Deutschland

Für The Walking Dead-Fans geht ein Traum in Erfüllung: Serien-Liebling Rick kehrt im Spin-off The Ones Who Live zurück. Mittlerweile steht der Deutschland-Start der Serie fest.

Dass in The Walking Dead Figuren von den Toten zurückkehren, gehört zum Konzept. In The Walking Dead: The Ones Who Live passiert genau das aber nicht mit einem Zombie, sondern mit Franchise-Liebling Rick Grimes (Andrew Lincoln). Der totgeglaubte Protagonist der Serie ist wieder da. Und jetzt ist klar, wann das Spin-off nach Deutschland kommt.

Wann bringt The Walking Dead: The Ones Who Live Rick zurück?

Wie ein Bericht von T-Online enthüllt, wird The Walking Dead: The Ones Who Live am 26. Februar 2024 bei Magenta TV, dem Streamingangebot der Telekom, starten. Damit kommt das Spin-off nur einen Tag nach dem US-Start beim Sender AMC zu uns.

Schaut euch hier den neuesten Teaser zu The Ones Who Live an:

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Sneak Peek (English) HD

The Walking Dead: The Ones Who Live soll enthüllen, was mit Rick seit seinem Abgang in Staffel 9 der Mutterserie passiert ist. Insbesondere seine Ehefrau Michonne (Danai Gurira) sucht seither nach Antworten. Neben Rick wird das The Walking Dead-Spin-off noch weitere alte Bekannte zurückbringen.

Nach dem Ende der Mutterserie wird das The Walking Dead-Franchise gegenwärtig durch mehrere Spin-offs fortgeführt. Bei Magenta TV gibt es unter anderem auch die Ableger The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon zu streamen.

Podcast zum Thema: Die neue The Walking Dead-Ära beginnt, aber welches ist das beste Spin-off?

Das Zombie-Universum von The Walking Dead wird nach dem Ende der Original-Serie mit neuen Spin-offs ausgebaut. Wie gut ist die Rückkehr von Maggie, Negan und Daryl Dixon geworden?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir geben euch einen Überblick über die neuen The Walking Dead-Serien und nehmen "The Walking Dead: Dead City" und "The Walking Dead: Daryl Dixon" genauer unter die Lupe. Denn auch wenn ihr die Original-Serie nicht zu Ende geschaut habt, solltet ihr diese Spin-offs nicht ignorieren.