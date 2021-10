Hammerharter Horror-Hype auf Netflix: Alle 31 neuen Filme und Serien der Woche

Pünktlich zum Wochenende haben wir für euch eine Liste mit den Netflix-Starts der Woche erstellt. Viele neue Serien und Filme gibt es zu Streamen – mit dabei ein spannender Slasher-Horror.

Netflix hat in dieser Woche über 30 neue Filme und Serien ins Streaming-Programm aufgenommen. Während die packende Miniserie The Billion Dollar Code zum Bingen einlädt, könnt ihr euch mit einem ganz besonderen Horror-Neustart, der es direkt in die Netflix-Top-10 geschafft hat, schon vor Halloween in Gruselstimmung bringen.

Die beste deutsche Comedy-Serie geht weiter Zum Deal Abo abschließen

Neu auf Netflix: Der Slasher-Horrorfilm Jemand ist in deinem Haus

Jemand ist in deinem Haus - Trailer (Deutsch) HD

Bei Netflix ist der Horrormonat in vollem Gange und bringt uns Woche für Woche neue Schocker. Mit Jemand ist in deinem Haus ist nun ein spannender und blutiger Slasher gestartet, der in Zusammenarbeit mit den Produzenten James Wan (Conjuring) und Shawn Levy (Stranger Things) entstanden ist.

Jemand ist in deinem Haus führt das Konzept des maskierten Killers in eine aufregende und kreative Richtung und erhielt nicht ohne Grund eine Netflix-Freigabe ab 18, denn der Horror eskaliert immer wieder in brutalen Mordszenen. Fans von 90er Jahre-Teenie-Slasherfilmen wie Scream und Ich weiß was du letzten Sommer getan hast sollten hier definitiv mal reinschauen.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Filme bei Netflix ab Sonntag

Grausamkeit und Hoffnung – Das Tagebuch der Anne Frank

Spielerberater

Das Atom: Eine Liebesgeschichte

Das Sakrament



Warte bis zum Frühling, Bandini

Mira



Pietje Bell und die Jagd nach der Zarenkrone

Lee & Cindy C

Het Gezin Van Paemel

Krümelchen

De Zevende Hemel

Neue Serien und Staffeln bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.



Serien-Hypes bei Netflix: Lohnen sich Squid Game, Midnight Mass & Sex Education?

Im Herbst 2021 fordern gleich mehrere spannende Serien eure Aufmerksamkeit ein: Squid Game entwickelt sich zum Überraschungsverfolg, während der Horror in Midnight Mass sich eher anschleicht. Sex Education zeigt schon in der 3. Staffel, warum die Serie ein super Aushängeschild für Netflix ist und die Anime-Serie Star Wars: Visionen kann dem Universum bei Disney+ noch etwas aufregend Neues hinzufügen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther lotet mit Max, Lisa, Hendrik und Matthias die vier großen Serien-Phänomene bei Netflix und Disney+ aus, die alle auf ihre Weise begeistern, verstören und zurecht in Erinnerung bleiben.



Was werdet ihr euch am Wochenende auf Netflix anschauen?