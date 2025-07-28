Netflix hat letztes Jahr einen fast 30 Jahre alten Klassiker fortgesetzt und das Ergebnis war enormes Publikusinteresse. Kein Action-Blockbuster, sondern eine Sport-Komödie hält den Titel als stärkster Netflix-Neustart überhaupt.

29 Jahre nach der Kult-Komöde Happy Gilmore hat Netflix letztes Jahr das Sequel Happy Gilmore 2 veröffentlicht. Die Nostalgie für Adam Sandlers golfenden Hockeyspieler ist groß genug, dass zum Start nicht nur beide Teile die Netflix' Film-Charts eroberten. Bis heute wurde kein anderer Film in den ersten drei Tagen mehr bei Netflix geschaut.

Happy Gilmore 2 steht auf Platz 1 der erfolgreichsten Netflix-Filmstarts

Die Zahl der Netflix-Filme des Jahres 2025 war groß, die Werke von Adam Sandler bei Netflix ebenfalls beachtlich. Die schon seit Jahren fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem Comedy-Star und dem Streamer trug mit Happy Gilmore 2 erneut Früchte: Die Fortsetzung der Sportkomödie hat sich am ersten Wochenende auf Platz 1 der Netflix-Charts gesetzt und dabei einen Rekord geknackt, der bis heute hält.

Während Happy Gilmore 1996 noch ins Kino kam, startete Teil 2 direkt im Stream bei Netflix. Weitere Stars des ersten Films kehrten neben Sandler und Rivale-Darsteller Christopher McDonald für die Fortsetzung zurück, beispielsweise Julie Bowen (als Happys Ehefrau) und Ben Stiller (als Hal). Sogar Dennis Dugan, der den ersten Film als Regisseur inszenierte, hat wieder einen Auftritt vor der Kamera (als Doug Thompson).

Diese Mischung lockte eine Unzahl an Zuschauer:innen vor die Bildschirme. Happy Gilmore wurde laut Variety am Startwochenende (in den ersten drei Tagen) 46,7 Millionen Mal geschaut. Zum Vergleich: Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten, KPop Demon Hunters, kam zum Start gerademal auf 9,2 Millionen Views und mauserte sich dann erst langsam durch Mundpropaganda hoch.

Wie The Wrap berichtete, kam bisher ausschließlich der Actionthriller The Rip dem Sandler-Film gefährlich nahe in den ersten drei Tagen. The Rip schaffte es, 41,6 Millionen Mal angeschaut zu werden in den ersten drei Tagen.

3 Jahrzehnte später: Darum geht's in Adam Sandlers Happy Gilmore 2

In Happy Gilmore 2 hat der titelgebende Golfprofi (Adam Sandler) mit dem starken Schlag, der im Eishockey-Trikot zugleich an seiner früheren Sportliebe festhält, sich nach einem tragischen Unfall zur Ruhe gesetzt. Jahre musste er seine fünf Kinder allein großziehen und suchte dafür Hilfe beim Alkohol. Doch als das Geld knapp wird, bleibt nur eine Möglichkeit: erneut auf den Rasen zurückzukehren.

Doch hat Happy Gilmore auch im fortgeschrittenen Alter das Zeug zum Golfer oder ist er nur noch eine Lachnummer? Energydrink-Chef Frank Manatee (Benny Safdie) will den Golfsport ohnehin modernisieren, was Happy nur bei einem Turnier gegen die neuartigen Golfer verhindern könnte. Ausgerechnet sein einstiger Rivale Shooter McGavin (Christopher McDonald) könnte ihm helfen, Rivalen wie Billy Jenkins (Haley Joel Osment) auszustechen.



Und wie steht's nach dem Erfolg um Happy Gilmore 3? Der Film wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, Adam Sandler zeigte sich bisher aber offen für eine Fortsetzung. Bis dahin gibt's das bisherige Happy Gilmore-Doppelpack bei Netflix zu streamen.