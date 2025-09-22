Harlan Coben präsentiert seine neue Serie und der Amazon-Trailer beweist: Sie ist ganz anders als seine Netflix-Thriller

Krimi-Guru Harlen Coben kennt man vor allem für Thriller-Serien auf Netflix. Mit Lazarus hat er jetzt ein neues Projekt auf Amazon, das allerdings auf keinem seiner Bücher basiert. Hier der Trailer.

Wer den Namen Harlan Coben kennt, denkt wohl zuerst an Netflix-Serien wie In ewiger Schuld, Ich vermisse dich oder zuletzt In seinen Händen. Sein nächstes Projekt, das schon in wenigen Wochen startet, ist aber etwas anders. Lazarus basiert auf keinem seiner Kriminalromane, der Autor steuerte stattdessen ein Drehbuch bei – und es ist (wie Shelter zuvor) bei Amazon Prime Video zu Hause. Hinzu kommt, dass sich schon der Trailer ganz anders anfühlt, als seine vorigen Projekte. Seht selbst:

Lazarus - Trailer (English) HD

Harlan Cobens Thriller-Serie Lazarus kommt zu Amazon – und darum geht es

Das neue Coben-Projekt ist eine Thriller-Miniserie über den forensischen Psychologen Joel "Laz" Lazarus (Sam Claflin), der The Sixth Sense-mäßig tote Menschen sieht. Seit dem Suizid seines Vaters (Bill Nighy) leidet er unter einer Störung, die ihn in seinem Kopf mit seinem verstorbenen Dad und anderen Toten kommunizieren lässt. Gleichzeitig vermutet der labile Laz, dass es in Wahrheit Mord war und die selbe Person vor 25 Jahren seine Schwester getötet haben könnte. Gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Polizisten Seth (David Fynn), stellt er sich seiner von Leichen gepflasterten Vergangenheit.

Harlan Coben schrieb Lazarus zusammen mit Daniel Brocklehurst (Brassic). Weitere Rollen haben laut Deadline Utopia-Star Alexandra Roach, Karla Crome und Kathe Ashfield.



Wann kommt Lazarus zu Amazon Prime Video?

Amazon hat die Miniserie Lazarus für Mittwoch, den 22. Oktober 2025 angekündigt. Erwartet werden darf eine in sich abgeschlossene Story in sechs Episoden.

