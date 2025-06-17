Harrison Ford erfährt 36 Jahre zu spät, welche große Rolle ihm entgangen ist: "Oh Mist, ich hätte eine Karriere haben können"

Captain America 4 war Harrison Fords erster Superhelden-Film. Dabei gab es für den Schauspieler schon viel früher eine Chance dazu.

Eine einzige Rolle kann die gesamte Karriere eines Stars verändern. In irgendeinem alternativen Zeitstrahl hätte Harrison Ford vielleicht tatsächlich in Tim Burtons erstem Batman die Titelrolle gespielt. In unserer Welt fiel die Wahl bekannterweise auf Michael Keaton. Dass Harrison Ford ebenfalls ein Kandidat für die Rolle gewesen ist, erfuhr der Schauspieler sehr, sehr spät.

Harrison Ford wurde in einem Interview offenbart, dass er ein Batman-Kandidat war

Während der Promo-Tour zu Captain America 4: Brave New World traf Harrison Ford Anfang 2025 auf Josh Horowitz, der ihn für MTV interviewte. Horowitz ist bekannt dafür, dass er für seine Interviews gut recherchiert und sehr locker mit den Interviewten umgeht. Statt Standardfragen zu stellen, bringt er die Stars dazu, interessante und persönliche Geschichten zu erzählen.

Horowitz wusste genau, wen er vor sich sitzen hatte, als er Harrison Ford interviewte. Ford ist ein Weltstar, der einerseits wie ein grantiger alter Mann wirkt, doch seine trockene und sarkastische Art machen ihn für das Publikum einfach sympathisch.

Schaut euch hier das Interview mit Harrison Ford an:

Der Höhepunkt des Gesprächs war allerdings, als Josh Horowitz Harrison Ford eröffnete, dass Tim Burton ihn für Batman in der Titelrolle haben wollte. Ford, in seiner nonchalanten Art, legte bestürzt den Kopf in die Hand und begann zu jammern:

Oh Mist, ich hätte eine Karriere haben können.

Damit wurde nicht nur klar, dass Harrison Ford zu den Menschen gehört, die beinahe Batman gespielt hätten. Horowitz fragte nach, ob das Angebot damals bei Ford angekommen ist, doch der meinte nur, er hätte nichts davon mitbekommen. Die Filmlegende hat Batman also nicht aktiv abgelehnt.

Der legendäre Schauspieler ist bis heute genauso gewitzt und schlagfertig, wie seine ikonischsten Figuren Han Solo und Indiana Jones. Beide Rollen, für die er bereits berühmt war, bevor Batman veröffentlicht wurde, zeigen, was für ein Star Harrison Ford ist.

Dieser Artikel erschien erstmals im Juni 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.