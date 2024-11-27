"Das ist nichts für mich, mein Freund": Mit diesen Worten verweigerte Harrison Ford die Teilnahme an einem der größten Blockbuster der Filmgeschichte

Blockbuster-Gott Steven Spielberg wollte Harrison Ford nach Indiana Jones für einen seiner besten Filme in der Hauptrolle. Der lehnte jedoch kurzerhand ab und das war das Ende der Diskussion.

Neben Han Solo ist Indiana Jones die wohl legendärste Rolle von Schauspielstar Harrison Ford. Für vier Filme über den ikonischen Abenteurer und Archäologen arbeitete Ford dafür mit Steven Spielberg zusammen. Das bedeutet aber nicht, dass der Schauspieler für den Regisseur jede Rolle angenommen hätte. Einen der wichtigsten Parts in einem großen Klassiker des Blockbuster-Genies lehnte er schnell und klar ab.

Harrison Ford lehnte Jurassic Park-Hauptrolle ab

Im Jahr 2011 hat Entertainment Weekly ein großes Interview mit Spielberg über dessen Karriere geführt. Dabei ging es auch um den Dino-Kracher Jurassic Park, für den sich der Regisseur vor Sam Neill Ford in der Hauptrolle gewünscht hatte. Der Indiana Jones-Darsteller wollte die Rolle aber eindeutig nicht spielen:

Sam macht einen phänomenalen Job, aber meine erste Wahl war Harrison. Ich ging zur Kunstabteilung und ließ sie ein fotorealistisches Gemälde des T. Rex anfertigen, der Harrison mit zwei Kindern jagt, und fügte Harrisons Gesicht der Figur des Archäologen hinzu und schickte das Drehbuch, das Buch und das Bild an Harrison. Am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf und er sagte: 'Das ist nichts für mich, mein Freund.' Das war das Ende des Gesprächs.

Schaut hier mal wieder den Jurassic Park-Trailer:

Jurassic Park - Trailer (Deutsch) HD

Ob für Ford das fotorealistische Gemälde nicht überzeugend war oder ihm die Rolle generell nicht zugesagt hat, ist nicht bekannt. Wer weiß, wie das Jurassic Park-Franchise ansonsten mit Harrison Ford in der Hauptrolle ausgesehen hätte ...

So oder so wird sich niemand über diese Entwicklung beschweren. Der Dino-Blockbuster wurde zu einem der gefeiertsten Spielberg-Filme überhaupt und besteht bis heute aus einer Realfilmreihe mit sechs Teilen, die weltweit über 6 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt hat.

Auch interessant: Dieser Film sorgte bei Steven Spielberg für Übelkeit



Wo kann man Jurassic Park streamen?

Wenn ihr jetzt mal wieder Lust auf Spielbergs überragenden Dino-Blockbuster bekommen habt, könnt ihr Jurassic Park unter anderem bei Amazon leihen. Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ist der neueste Teil der Reihe mit Marvel-Star Scarlett Johansson in der Hauptrolle.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch bei unserer internationalen Schwesternseite Applesfera erschienen.

