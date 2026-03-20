Harry Hole Staffel 2 bei Netflix: Dieser Roman aus der Thriller-Reihe bietet sich als nächste Geschichte an

Wer die Serienkillerjagd von Harry Hole bei Netflix bereits durchgeschaut hat, sehnt sich womöglich nach Nachschub. Staffel 2 steht zwar noch nicht fest, Vorlagenstoff dafür gäbe es aber reichlich.

Die frisch gestartete Thrillerserie Jo Nesbø's Harry Hole könnte für Netflix zum nächsten großen Hit werden, schließlich kommen düstere Krimis mit unorthodoxen Ermittler:innen (wie z. B. Dept. Q) für gewöhnlich sehr gut beim Streaming-Publikum an. Ob der Weg für die norwegische Produktion über Staffel 1 hinausgehen wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht gesagt werden.

Für eine Fortsetzung müsste Creator Jo Nesbø aber zumindest nicht lange nach einer Story suchen. Immerhin verfasste er höchstpersönlich als Romanautor ganze 13 Bände über den genialen Kommissar Harry Hole, von denen 12 theoretisch als Vorlage für eine potenzielle 2. Staffel dienen könnten. Doch welches der Originalbücher wäre am besten dafür geeignet?

Netflix' Harry Hole: Für Staffel 2 gäbe es 12 potenzielle Story-Vorlagen

Nesbø veröffentlichte seine 13 Hole-Romane von 1997 bis 2022. Für Staffel 1 der Netflix-Serie adaptierte er jedoch nicht den ersten Band der Buchreihe, sondern Teil 5, der in Deutschland den Titel Das fünfte Zeichen trägt. Darin will der alkoholkranke Ermittler einen Serienkiller in Oslo ausfindig machen, der seinen Opfern einen Finger abtrennt und an den Tatorten jeweils einen Diamanten hinterlässt.



Es bleibt vorerst natürlich reine Spekulation, aber sollte Jo Nesbø's Harry Hole um eine 2. Staffel verlängert werden, würde sich demzufolge wohl am ehesten der sechste Roman namens Der Erlöser als Vorlage anbieten. Dabei handelt es sich schließlich um die direkte Fortsetzung von Das fünfte Zeichen, welche auf den Geschehnissen des Vorgängers aufbaut. In Der Erlöser bekommt es Hole mit einem kroatischen Auftragsmörder sowie den dunklen Geheimnissen der Heilsarmee zu tun. Während der Ermittlungen werden jedoch auch seine inneren Dämonen stärker.

In Harry Hole Staffel 2 plötzlich einen der ersten vier Romane zu verfilmen, ist sicherlich möglich, könnte allerdings besonders bei Fans der literarischen Vorlage für Verwirrung sorgen, da die Bücher chronologisch aufgebaut sind. Diese Reihenfolge ist vor allem für die charakterliche Entwicklung des titelgebenden Ermittlers von entscheidender Bedeutung. Sollte Netflix auf eine gewisse Werktreue setzen, scheint Band 6 von Nesbø wohl die logischste Variante für eine Fortsetzung der Serie.

Erhält Harry Hole demnächst tatsächlich grünes Licht für eine weitere Staffel, werden wir diese aber voraussichtlich nicht vor Ende 2027 zu sehen bekommen.

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Vor der Netflix-Serie gab es übrigens nur eine einzige Verfilmung eines Harry Hole-Romans. Die Erinnerungen daran sind hingegen alles andere als gut: Der auf dem siebten Band basierende Thriller Schneemann aus dem Jahr 2017 scheiterte nämlich in allen Belangen. Trotz Stars wie Michael Fassbender (als Harry Hole), Rebecca Ferguson und J.K. Simmons entpuppte sich der Film als spannungsarm wie unausgegorene Schlaftablette und floppte dementsprechend auch in den Kinos (siehe Box Office Mojo ).

Ob sich Nesbø bei eventueller Langlebigkeit seiner Serie noch einmal an eine Adaption von Schneemann wagen würde, bleibt ebenfalls vorerst Zukunftsmusik. Die auf dem Papier Nervenkitzel versprechende Geschichte könnte so aber vielleicht sogar eine zweite Chance erhalten.