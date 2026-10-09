Es hat Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, diese Szene zu schauen: Heute läuft sie im TV

Diesen Fantasy-Klassiker habe ich schon in jungen Jahren immer wieder geschaut, doch an eine Szene wagte ich mich lange nicht heran. Auch heute überspringe ich sie manchmal noch.

Als Harry Potter-Fan musste ich über die Jahre immer wieder feststellen, dass ich doch ein paar Dinge mit der Figur Ron Weasley (Rupert Grint) gemeinsam habe. Wir teilen uns schließlich nicht nur dieselbe Haarfarbe, auch habe ich wie Harrys bester Freund eine bestimmte Abneigung, die es mir lange verwehrt hat, einen der Potter-Filme in Gänze zu schauen.

Die Rede ist von Harry Potter und die Kammer des Schreckens, der am heutigen Samstag, den 17. Oktober 2026 um 20:15 Uhr bei RTL im TV läuft. Die Wiederholung folgt am 18. Oktober ab 11:45 Uhr. Alternativ könnt ihr den Fantasyfilm auch bei diesen Anbietern streamen.

Harry Potter und der Schrecken im Verbotenen Wald

In Harry Potter und die Kammer des Schreckens tritt Harry (Daniel Radcliffe) sein zweites Schuljahr an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei an. Dort werden immer mehr muggelstämmige Schüler:innen versteinert und Harry kommt in Kontakt mit einem mysteriösen Tagebuch, in dem er glaubt die Antwort auf die Vorkommnisse zu finden. Ein Monster soll hinter all dem stecken, das Harry schließlich im Verbotenen Wald sucht.

Gemeinsam mit Ron passiert er eines Nachts die dichten Bäume bis zu einer Lichtung, in der sich das vermeintliche Monster versteckt: die Riesenspinne Aragog, die Hagrid (Robbie Coltrane) einst in der Schule hielt. Sie ist umgeben von zahlreichen Artgenossen, die sich erst langsam und in aller Ruhe von den Bäumen abseilen und Harry und Ron schließlich mit einem Mordstempo bis zum Waldrand verfolgen, wo sie mit dem verzauberten Ford Anglia der Weasleys reißaus nehmen.

Als ich den Film das erste Mal im zarten Alter von etwa acht Jahren gesehen habe, hatte ich ungefähr denselben Gesichtsausdruck wie Ron, als er und Harry von Hagrid den Auftrag erhalten, dass sie "einfach nur den Spinnen folgen" sollen. Sobald auch nur das Wort "Spinne" gefallen ist, stand für mich fest, dass ich diese Szene in nur einem Zustand durchstehen kann: mit verschlossenen Augen. Doch allein das Getrappel der vielen Spinnenbeine hat mich auf auditiver Ebene damals völlig wahnsinnig gemacht, auch wenn ich sie nicht sehen konnte.

Die Aragog-Szene in Harry Potter 2 schaue ich bis heute nicht gerne

Tatsächlich dauerte es viele, viele, viele Jahre, bis ich mich getraut habe, mir die Szene einmal komplett anzuschauen. Da ich auch die Romanvorlage gelesen hatte, wusste ich natürlich, was in der Szene passiert und konnte mir das Ganze (leider) bildlich vorstellen. Aragog hatte ich hier immer als das größte Problem angesehen, doch viel schlimmer fand ich schließlich die vielen kleineren Spinnen, die von Chris Columbus im Film als düsteres Grauen inszeniert werden und Harry und Ron von allen Seiten umzingeln.

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"Den Spinnen folgen! Den Spinnen folgen!", schreit Ron völlig traumatisiert, als er mit Harry den Wald verlässt. Und mal ehrlich: Warum müssen es im Fantasy-Genre eigentlich so oft Monster-Spinnen sein? Warum kann man nicht verdammt nochmal den Schmetterlingen folgen?! Ron, ich verstehe dich komplett! Auch in dem ein Jahr später erschienenen Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs gibt es eine Spinnenszene, die ihr sicherlich alle kennt, auf die ich nicht gut zu sprechen bin.

So muss ich fast 25 Jahre später gestehen, dass ich die Aragog-Szene in Harry Potter 2 noch immer nicht gerne schaue. Häufig mache ich sogar heute noch die Augen zu, wenn es für Harry und Ron in den Verbotenen Wald geht. Ob ihr heute im TV hin- oder wegschauen wollt, dürft ihr selbst entscheiden. Ich verurteile euch jedenfalls nicht, wenn ihr euch zufällig genau an dieser Stelle dringend einen neuen Snack holen müsst.