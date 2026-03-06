Harry Potter-Reunion trifft sofort ins Herz: Daniel Radcliffe und Tom Felton wieder vereint auf neuen Bildern

Als Harry Potter und Draco Malfoy sind sie in der Filmwelt berühmt geworden. Jetzt haben sich Daniel Radcliffe und Tom Felton am Broadway wieder getroffen – schon zum zweiten Mal.

Obwohl sich aktuell eine aufwendige Neuverfilmung der Harry Potter-Geschichte in Arbeit befindet, sind die Originalstars aus den 2000er Jahren längst nicht vergessen. Gerade in Hinblick auf die kommende Serie werden Daniel Radcliffe und Co. regelmäßig nach ihren Ratschlägen gefragt, die sie der neuen Hogwarts-Generation mitgeben wollen.

Ab und zu kann es jedoch auch nicht schaden, in Nostalgie zu schwelgen und einen Freund aus alten Tagen zu umarmen – so geschehen am Broadway, wo Radcliffe bei der Aufführung seines neuen Stücks Every Brilliant Thing von Tom Felton besucht wurde. Davon haben es auch ein paar Bilder ins Internet geschafft.

Harry Potter-Reunion: Daniel Radcliffe und Tom Felton am Broadway wiedervereint

Auf Tom Feltons Instagram-Account könnt ihr euch durch eine kleine Galerie klicken, in der die Potter-Stars glücklich vereint zu sehen sind. In den Filmen standen sich ihre Figuren – Harry Potter und Draco Malfoy – stets als Rivalen gegenüber. Im echten Leben sieht die Sache anders aus. Felton und Radcliffe verstehen sich prächtig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist das zweite Mal, dass die beiden am Broadway aufeinandertreffen. Erst vor wenigen Monaten besuchte Radcliffe seinen Schauspielkollegen bei einer Vorstellung des Theaterstücks Harry Potter und das verwunschene Kind, in dem Felton erneut in die Rolle von Draco Malfoy schlüpft – dieses Mal in einer erwachsenen Version.

Selbst wenn es sich um kein neues gemeinsames Projekt handelt, sind viele Potterheads entzückt von den Begegnungen zwischen Radcliffe und Felton. Oder wie es in einem Kommentar auf Instagram heißt: "Das ist meine gesamte Kindheit." Sehr wahrscheinlich haben wir die beiden nicht zum letzten Mal gemeinsam gesehen.

Vielleicht erwartet uns bald eine noch viel größere Reunion der Harry Potter-Stars

Wir befinden uns in einem großen Jubiläumsjahr: Harry Potter und der Stein der Weisen feiert seinen 25. Geburtstag. Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass das Studio Warner Bros. dieses Ereignis im großen Stil feiern will. Womöglich erwartet uns sogar ein weiteres Reunionspecial à la Rückkehr nach Hogwarts – 20 Jahre Harry Potter.

Bis dahin könnt ihr euch Radcliffe und Felton am Broadway auf der Bühne anschauen, solltet ihr mittels Flohpulver einen spontanen Trip nach New York planen.