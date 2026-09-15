Was?? Eine der besten Harry Potter-Figuren ist in allen 8 Filmen nur 31 Minuten (!) zu sehen

Harry, Ron und Hermine sind in den Harry Potter-Filmen stundenlang zu sehen. Viele andere ikonische Charaktere sieht man insgesamt nicht einmal eine Stunde.

Dass Hauptfiguren in Filmen die meiste Zeit auf den Leinwänden und Bildschirmen zu sehen sind, ist keine Frage. Aber manchmal ist es doch erstaunlich, wie unterschiedlich die Zeiten im Vergleich zu anderen Figuren sind. Besonders wenn es sich um Fan-Favoriten handelt, ist eine kurze Screentime überraschend. Im Fall von Tom Felton als Draco Malfoy in den Harry Potter-Filmen hätte man sicher mit mehr Präsenz gerechnet.

Draco Malfoy ist nur auf Platz 8 der Harry Potter-Figuren mit der längsten Screentime

Als Rivale von Harry (Daniel Radcliffe) spielt Draco Malfoy eine wichtige Rolle in den Fantasy-Klassikern. Dennoch ist er in allen Filmen insgesamt nur etwa eine halbe Stunde zu sehen (via ScreenRant ). Das ist nicht besonders viel. Zum Vergleich: In den 19 Stunden und 40 Minuten der gesamten Filmreihe ist Harry fast 9 Stunden auf der Leinwand zu sehen.

Trotz der geringen Screentime hat Tom Felton alles aus der Rolle rausgeholt und seine Wirkung ist auch dann noch spürbar, wenn er gar nicht auf der Leinwand ist. Independent teilte einige Reaktionen der Fans, als diese Zahlen bekannt wurden. Die meisten davon zeigten sich schockiert, dass diese wichtige Figur nur so wenig zu sehen war.

Tom Felton musste sich 10 Jahre lang die Haare färben, nur um 30 Minuten Screentime zu bekommen.

Die restliche Zeit lebte er mietfrei in Harrys Kopf.

Ein Fan wies auch darauf hin, dass Draco, trotz aller Beliebtheit, eben nur ein Nebencharakter sei.

Auch andere Potter-Figuren haben erstaunlich wenig Screentime

Auch interessant sind die Screentimes der anderen Figuren, die wir bereits detailliert für euch aufbereitet haben. Bemerkenswert ist, dass neben Harry, Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) nur ein anderer Charakter auf über eine Stunde Screentime kommt. Mit 77 Minuten und 15 Sekunden ist Albus Dumbledore auf Platz 4 der meisten Harry Potter-Screentime.

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In der kommenden Harry Potter-Serie dürften die meisten Charaktere eine weitaus längere Screentime bekommen, wenn die Serie komplettiert wird. Denn die geplanten sieben Staffeln sollen sich weitaus detaillierter auch den Handlungssträngen der Nebenfiguren widmen.