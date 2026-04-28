Harry Potter-Fans glauben, dieser Netflix-Star wird der neue Voldemort: Deshalb könnte das Gerücht wirklich stimmen

Harry Potter-Fans glauben, einen Netflix-Star als neuen Voldemort enttarnt zu haben. Wenn das stimmt, hätte der neue Cast mit seinen Social-Media-Auftritten vorsichtiger sein müssen.

Ein Mysterium hat sich die kommende Harry Potter-Serie trotz vieler Vorabeinblicke ins neue Hogwarts bis heute bewahrt: die Antwort auf die Frage, wer in der Neuauflage Bösewicht Voldemort spielen wird. Fan-Favorit Cillian Murphy entkräftete die Gerüchte seiner Beteiligung und auch andere gemunkelte Kandidaten kamen und gingen, während Ex-Voldi Ralph Fiennes sich Tilda Swinton wünschte.

Genaugenommen ist noch gar nicht klar ist, ob der neue Dunkle Lord als Erwachsener überhaupt schon besetzt wurde. Nun glauben Fans aber, herausgefunden zu haben, wer den Bösewicht in jüngeren Jahren spielen wird.



Detektivische Harry Potter-Fans sind überzeugt: Den neuen Voldemort verkörpert ein Netflix-Star

Die 1. Staffel der neuen HBO-Serie verfilmt wie schon der erste Kinofilm das Buch Harry Potter und der Stein der Weisen und startet kommende Weihnachten. Während der erste Band längst abgedreht ist, laufen derzeit die Vorbereitungen für die 2. Staffel. In der Neubesetzung von Harry Potter und die Kammer des Schreckens stoßen bekanntlich nicht nur die Maulende Myrte, Mr. Weasley und Professor Gilderoy Lockhart zum Cast, sondern auch eine gewisse Tagebuchgestalt namens Tom Riddle: der junge Voldemort (in den Filmen verkörpert durch Christian Coulson). Und genau diese Rolle glauben Fans nun für Netflix' Adolescence-Star Owen Cooper ausgemacht zu haben.

Nach seiner einschlagenden Performance als junger Jamie Miller im Netflix-Erfolg Adolescence wird der mittlerweile 16-jährige Owen Cooper unter Harry Potter-Fans schon länger als Favorit für Tom Riddle diskutiert. Vom Alter und der schauspielerischen Fähigkeit, einen angsteinflößenden Jugendlichen zu spielen, würde der Emmy-Gewinner perfekt passen. Allein das reicht aber natürlich nicht aus, um den Casting-Wunsch wahrzumachen. Doch ein paar zauberhafte Spürnasen haben eine interessante Entdeckung gemacht.

Mehrere der neuen Kinderstars aus dem Cast in der Harry Potter-Serie folgen plötzlich dem Adolenscence-Star bei Instagram : darunter Hauptdarsteller Dominic McLaughlin (dem Owen Cooper sogar zurückfolgt), Hermine-Schauspielerin Arabella Stanton, Draco-Darsteller Lox Pratt, der neue Seamus Leo Earley sowie Pavarti-Darstellerin Alessia Leoni.

Nun vermuten detektivisch veranlagte Potterheads auf X und Co., dass die Jungstars schon mehr wissen als wir, wenn es um die Besetzung der wichtigen Rolle für Staffel 2 geht. Sollten sie Stillschweigen bewahren, haben sich aber mit einem Follow-Klick verraten?

Dass sie Owen Cooper folgen, kann natürlich schlicht daran liegen, dass der britische Jungdarsteller bei den Nachwuchstalenten seiner Heimat als Vorbild hoch im Kurs steht. Ohne eine Bestätigung bleibt die neue Voldemort-Besetzung also reine Spekulation – wenn auch mit interessanter Basis. Wer weiß schon, wer am Ende wirklich Du-weißt-schon-wen spielen wird? Das letzte Zaubertranksüppchen in den Kerkern der Gerüchteküche ist noch nicht gekocht.

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Wann startet die neue Harry Potter-Serie?

Staffel 1 der Harry Potter-Serienadaption soll weltweit zu Weihnachten 2026 bei HBO Max an den Start gehen, also voraussichtlich am 25. Dezember. Dass dann alle acht Folgen gleichzeitig veröffentlicht werden, ist unwahrscheinlich. Wir vermuten eine wöchentliche Veröffentlichung, wie bei den meisten HBO-Serien.