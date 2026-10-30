Nach 25 Jahren macht mich Harry Potter nur noch traurig

Ich habe Harry Potter viele Jahre meines Lebens geliebt wie keine andere Roman- und Filmreihe. Die Fantasywelt endlich gehen zu lassen, war eine Entscheidung, die mich innerlich zerrissen hat.

Lange Zeit hat Harry Potter vor allem eines mit mir gemacht: mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Es gibt keine Romanreihe, die ich öfter gelesen habe und es gibt keine Filmreihe, die ich öfter gesehen habe. Selbst Der Herr der Ringe kommt da nicht heran, und glaubt mir, wenn ich sage, dass ich Peter Jacksons Trilogie wirklich oft gesehen habe.

Harry Potter und mich verbinden unglaublich viele wundervolle Erinnerungen, die weit in meine Kindheit zurückreichen und mich bis in mein Erwachsenenleben geprägt haben. Doch in den letzten Jahren hat sich mein Verhältnis zu Harry Potter verändert, was vor allem mit den wiederholt transfeindlichen Aussagen von J.K. Rowling und ihem öffentlichen Engagement gegen die Rechte von trans Menschen zu tun hat. Es war ein schwerer und steiniger Prozess, auf den ich euch zum 25-jährigen Jubiläum der Filmreihe einmal mitnehmen möchte.

Ich habe Harry Potter und J.K. Rowling jahrelang verehrt

Meine Mutter erzählte mir vor über 25 Jahren erstmals von Harry Potter. Sie hatte von einer Bekannten, die in einem Buchladen arbeitete, die Empfehlung für Der Stein der Weisen bekommen. Es sei eine Fantasygeschichte um einen Zauberlehrling, die eigentlich für Kinder geschrieben ist. Doch ihre Bekannte sagte, dass diese Geschichte für Erwachsene fast noch schöner sei. So fing meine Mutter an zu lesen und reichte das Buch schließlich an meinen Bruder und mich weiter.

Harrys Geschichte in Hogwarts wurde unmittelbar von einer parallelen Erzählung begleitet: die der Autorin hinter der Geschichte. Meine Mutter schilderte mir, dass J.K. Rowling eine arbeitslose Mutter gewesen sei, die ihren Kindern im Zug von Harry und seinen Abenteuern erzählt habe. Dass sie ihre Geschichte an sämtliche Verlage geschickt hatte und nur Absagen erhalten habe. Dass die Verantwortlichen dieser Verlage im Nachhinein gefeuert wurden, weil sie die Chance ihres Lebens verpasst hatten. Dass sie mit Kürzeln ihres Vornamens gearbeitet hatte, weil sie glaubte, die Menschen wollten keine Fantasygeschichten von Frauen lesen. Es war eine Heldinnenreise, die ich von Beginn an so sehr bewundert habe wie die von Harry.

Die Erfahrung, die Harry Potter-Romane zum ersten Mal zu lesen, gehört zu den schönsten meines Lebens. Noch nie zuvor konnte ich mich in eine fiktive Welt so sehr fallen lassen und noch nie zuvor habe ich mich in einer fiktiven Welt so sehr wiedergefunden. Die Kraft von Freundschaft und Verbundenheit, die in jedem Roman hindurchscheint, sowie der unbändige Mut und die Entschlossenheit, für das Gute zu kämpfen, haben mich so sehr mitgerissen wie die verwinkelten Korridore von Hogwarts, die weite Landschaft der schottischen Highlands und die vielen magischen Geschöpfe und Artefakte, die diese Welt bevölkern. Ich würde vieles dafür geben, diese Erfahrung heute noch einmal so unbeschrieben und unschuldig nacherleben zu können wie damals.

Ich habe jedes Jahr auf das neue Buch hingefiebert und danach auf die Verfilmung. Denn die Welt von Harry Potter war längst nicht mehr nur auf die Romane beschränkt, sondern hat auf der großen Leinwand eine ganz neue Ebene erreicht. Über die Jahre bin ich mit Harry, Hermine und Ron sowie ihren Darsteller:innen Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint erwachsen geworden und habe ihre neuen Abenteuer so sehr zelebriert, als würde ich sie selbst erleben. Auf Buchveröffentlichungspartys und Kino-Previews in meiner Heimatstadt, auf DVD-Abenden mit Freund:innen oder meiner Familie. In meinem Zimmer prangte lange ein riesiges Poster von Hogwarts, einem Ort, an dem ich mich immer wohl und aufgehoben gefühlt habe, egal, welche schwierigen Zeiten ich gerade in der Realität durchlebt habe.

Als ich in der zwölften Klasse mit dem Englisch-Leistungskurs nach Oxford gefahren bin, ging für mich der große Traum in Erfüllung, erstmals einige der Drehorte der Fantasyreihe zu besuchen. Im Christ Church College stand ich plötzlich im Speisesaal, der als Vorbild für die Große Halle diente. Ich saß in Madame Pomfreys Krankenflügel und stand mit einer Freundin auf der Empfangstreppe, auf der Ron und Hermine in Teil 1 auf Harrys Genesung warteten. Ich schaute mir die Bodleian Library an, die dem Film als verbotene Abteilung diente und empfand dabei eine Glückseligkeit, die ich heute noch nachempfinden kann, wenn ich mir die entsprechenden Bilder anschaue.

Später sollten weitere Reisen folgen, auf denen ich auf Harrys Spuren wanderte. An den Cliffs of Moher in Irland etwa, an zahlreichen Orten in London und natürlich bei der Studiotour durch die Warner Bros. Studios in Leavesden. Als sich dort zur unverkennbaren Musik von John Williams die Tür zur Großen Halle öffnete, liefen ungeniert die Tränen meine Wangen herunter. Die Einblicke in die Filmkunst, die sich mir dabei boten, waren für mich als Filmenthusiastin bis zu diesem Zeitpunkt unvergleichlich. Doch nicht nur wanderte ich auf Harrys Spuren, ich pilgerte auch auf den Spuren von Rowling.

In Edinburgh stand ich vor der George Heriot’s School mit den vier Häusern, die ihre maßgebliche Inspiration für die Hogwartshäuser gewesen sein soll. Ich durchstreifte den Greyfriars Friedhof, auf dem die Namensgeber für Tom Riddle und McGonagall begraben liegen. Im Café Elephant House saß ich an dem Tisch, an dem J.K. Rowling angeblich gesessen und ihre Geschichten niedergeschrieben hat, während sie aus dem Fenster auf eben jenen Friedhof sowie die Burg in der Ferne geblickt hat. Auf der Café-Toilette hinterließ ich ihr so wie tausende Fans vor mir eine gekritzelte Nachricht der Dankbarkeit an der Tür.

Ich wollte jede Inspiration verstehen, die Rowling zu dieser Geschichte geführt hat, und ich wollte jedes Detail aufsaugen, das aus ihrem Mund kam. So war ich auch regelmäßige Leserin ihrer Seite Pottermore, auf der sie immer wieder Hintergrundinfos veröffentlichte und ihren Schreibprozess teilte. Auch verschlang ich Rowlings weitere Romane: Ein plötzlicher Todesfall sowie die ersten Teile ihrer Krimireihe unter dem Pseudonym Robert Galbraith. Joanne, dieser Underdog mit dem Vornamen, der nicht unähnlich zu meinem ist, war lange Zeit Heldin und Vorbild für mich gleichzeitig.

Plötzlich hat sich alles verändert

Als ich das erste Mal von J.K. Rowlings transfeindlichen Äußerungen gelesen habe, dachte ich, das sei ein schlechter Scherz. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass eine Welt für mich zusammengebrochen ist. Ich konnte es einfach nicht verstehen – und tue das bis heute nicht: Wie kann jemand, der eine Geschichte darüber geschrieben hat, dass es verabscheuenswürdig ist, Minderheiten und Außenseiter:innen auszugrenzen und Hass gegen sie zu verbreiten, selbst anfangen, gegen Minderheiten und Außenseiter:innen zu hetzen? Wie kann jemand, der sich immer für die Stimme der Ungehörten eingesetzt hat, ihnen selbst das Gehör nehmen?

Je mehr Tweets Rowling auf Twitter (heute X) zum Thema veröffentlichte, desto weniger konnte ich ihre Aussagen als Ausrutscher abtun – als unreflektierte Meinung einer weißen Frau aus der Boomer-Generation, die sich mit bestimmten Themen einfach noch nicht beschäftigt hat. Bis heute beharrt sie auf ihrer Meinung, wie sie erst Mitte Oktober in einem neuen Essay öffentlich kundgetan hat. Es reicht nicht, dass sie ihre Ansichten mit ihrer großen Reichweite teilt. Auch setzt sie ihre finanziellen Mittel aktiv dafür ein, trans Menschen das Leben schwer zu machen. Ihre Spende von rund 70.000 Pfund an die Organisation For Women Scotland trug dazu bei, dass der Supreme Court eine Definition von Gender auf Grundlage des biologischen Geschlechts festgesetzt hat. Ihre selbst ins Leben gerufene Organisation The J.K. Rowling Women's Fund schließt trans Frauen kategorisch aus und unterstützt cis Frauen, die gerichtlich gegen Einrichtungen vorgehen wollen, die transinklusiv sind.

Es ist schwer, sich einzugestehen, dass eines seiner großen Idole so sehr vom Weg abgekommen ist. Es ist schwer, damit umzugehen, dass eine Welt, die man so viele Jahre geliebt hat, nun von so viel Hass überschattet wird. Was wird jetzt aus meiner Liebe zu Harry Potter und aus den vielen Erinnerungen, die ich damit verbinde? Aus den jährlichen Rewatches und meinen Drehort-Reisen? Aus den Büchern in meinem Schrank, aus den DVDs in meinem Regal, der Müslischüssel, aus der ich jeden Tag mein Porridge esse, und der Tasse, aus der ich meinen Kaffee trinke?



Daniel Radcliffe hat einmal gesagt, dass wir uns die Erinnerungen und das, was Harry Potter uns bedeutet, von J.K. Rowling nicht nehmen lassen sollen . Und ich glaube tatsächlich, es wäre falsch, Rowlings Hass gewinnen zu lassen und alle Erinnerungen an etwas, das einmal so viel Freude und Glück ausgelöst hat, komplett auszulöschen. Immer wieder wurden großartige Werke von Menschen erschaffen, die problematische Dinge getan oder gesagt haben. Das macht diese Werke oft nicht weniger großartig. Ich glaube, diese zwei Dinge können nebeneinander existieren. Und so ist Harry Potter für mich teilweise noch immer eine wundervolle Welt, in der ich viele positive Werte finden kann, von denen ich bis heute noch lerne. Dazu ist das Franchise über die letzten 25 Jahre zu so viel mehr geworden als nur Rowling: So viele Filmschaffende und Künstler:innen sind an Harry Potter beteiligt, die meine Unterstützung sicher verdient haben.

Gleichzeitig kommt es mir falsch vor, Rowling als Schöpferin dieses Werks, die von jedem einzelnen Cent profitiert, der auf den unterschiedlichsten Wegen in die Produkte der heutigen Marke Harry Potter hineinfließt, völlig zu ignorieren und die Augen vor ihren Handlungen zu verschließen. Denn sie setzt nun mal ihre Reichweite und finanziellen Mittel aktiv dazu ein, trans Menschen zu schaden. Möchte ich das wirklich unterstützen, indem ich mir das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind anschaue? Indem ich ihre neuen Bücher kaufe, wie die 2027 erscheinenden Bände zu Fred und George Weasley? Indem ich mir Bertie Bott's Bohnen und Butterbier gönne oder noch einmal die Studiotour in Leavesden durchstreife? Indem ich Ausstellungen besuche, in denen Kostüme und Requisiten ausgestellt sind? Ist mir meine eigene Nostalgie wirklich so viel wichtiger als Menschenrechte? Ist mir eine fiktive Welt mit fiktiven Menschen wichtiger als echte Menschen?

So gehe ich heute mit Harry Potter um

Es hat viele Jahre gedauert, um einen Weg für mich zu finden, mit diesem Thema umzugehen und eine klare Stellung dazu zu beziehen. Heute stehen die Bücher noch immer in meinem Regal. Wenn ich sie eines Tages noch einmal lesen möchte, dann werde ich das tun. Noch einmal Geld dafür ausgeben, werde ich jedoch nicht. Ebenso wie die Filme, die ich immer noch auf DVD habe. Um sie zu schauen, muss ich sie nicht neu kaufen und auch nicht bei Streamingdiensten anklicken und sie damit in die Charts zurückbringen. Und wenn ich sie nicht sowieso schon zu Hause stehen hätte, würde ich sie mir vielleicht einmal gebraucht auf Ebay, Vinted oder Medimops kaufen, um nicht mehr neu streamen zu müssen. Merch kaufe ich nicht mehr. Den, den ich zu Hause stehen habe, werfe ich zwar auch nicht weg, doch wird mein Gryffindor-Schal wohl nie mehr das Tageslicht erblicken. Er liegt jetzt einfach im Schrank, als Erinnerung an eine andere Zeit.

Auch Ausstellungen besuche ich nicht mehr und das Theaterstück habe ich letztlich nie gesehen. Etwas, das mich manchmal traurig macht, denn ja, ich hätte es wirklich, wirklich gerne gesehen. Aber dieser Hogwarts-Express ist für mich schon lange abgefahren. Und was die neue Serie betrifft, habe ich für mich im Privaten ebenfalls eine Entscheidung getroffen. Auch hier wird J.K. Rowling keinen Cent mehr von mir bekommen.

Natürlich hat Rowling bereits mehrere Millionen Pfund auf ihrem Konto, mit denen sie unendliches Unheil anrichten kann. Die Frage, ob mein Boykott überhaupt irgendetwas bringt, ist berechtigt. Millionen von Menschen werden die Serie trotzdem schauen. Millionen von Menschen werden trotzdem weiter Merch kaufen, Ausstellungen und Theaterstücke besuchen. Aber wäre ein Welt, in der J.K. Rowling keine Relevanz und keine Plattform mehr hätte, nicht eine bessere Welt? Und kann ich wirklich von anderen Menschen erwarten, sich zu ändern, wenn ich nicht bei mir selbst anfangen kann?

Mehr zum Thema:

Als Redakteurin bei einer Film- und Serienseite stehe ich fast täglich vor dem Dilemma, mich weiterhin mit Harry Potter beschäftigen zu müssen. Sowohl mit den Filmen, aber vor allem mit der neuen Serie, für die Darsteller:innen besetzt, Trailer und Bilder veröffentlicht werden, und die als womöglich größtes Serienevent des Jahrzehnts ein unumgängliches Thema in der Popkultur bleibt. Wir als Moviepilot können uns davor nicht verschließen und müssen das Thema aufgrund des öffentlichen Interesses behandeln, egal, wie wir privat dazu stehen. Das gibt mir nicht immer ein gutes Gefühl, denn natürlich tragen solche Artikel auch dazu bei, dass das Thema mehr Reichweite erhält. Doch ist das ein Teil meines Jobs, dessen Diskrepanz ich wenigstens in meinem Privatleben versuche auszugleichen – und auch indem ich ab und zu einen Artikel wie diesen schreibe, der das Thema kritisch beleuchtet.



Vor 25 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass Harry Potter einmal solche Gefühle der Zerrissenheit in mir auslösen würde. Der Wut, der Scham und der Trauer. Doch auch wenn Harry, Ron und Hermine für immer einen Platz in meinem Herzen haben werden, habe ich mich entschieden heute weiterzuziehen. Denn seien wir ehrlich: Bei der unendlichen Flut an neuen wie alten Büchern, Serien und Filmen, bei der man zu seinen Lebzeiten sowieso nicht hinterherkommt, gibt es mehr als genug großartige andere fantastische Welten, in denen man sich verlieren kann. Vielleicht ist es ein Vierteljahrhundert nach dem Kinostart von Harry Potter und der Stein der Weisen für uns alle höchste Zeit, den Blick dorthin zu wenden und zu neuen Ufern aufzubrechen.