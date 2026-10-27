Harry Potter-Serie besetzt Harrys Eltern – und bestätigt damit große Änderung zu den Filmen

Die Harry Potter-Serie bekommt weiteren Zuwachs. Jetzt wurden die Darsteller:innen für Charlie Weasley sowie Harrys Eltern Lily und James Potter enthüllt.

Die Harry Potter-Serie kommt mit großen Schritten auf uns zu und wird die Geschichte des berühmten Zauberlehrlings an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei in neuem Gewand erzählen. Während in den letzten Monaten schon zahlreiche Meldungen zur Besetzung des großen Fantasy-Projekts eingetrudelt sind, gibt es nun einige neue Namen zu verkünden.

So hat Rons älterer Bruder Charlie Weasley seinen Darsteller gefunden. Interessanter fällt jedoch die Wahl für Harrys Eltern Lily und James Potter aus.

Harry Potter-Serie besetzt Harrys Eltern altersgerechter als die Filme

Wie HBO Max in einer offiziellen Pressemitteilung enthüllt hat, wird Hannah Chinn in die Rolle von Lily Potter schlüpfen. Chinn war zuvor unter anderem im Horror-Hit Conjuring 4: Das letzte Kapitel in einer Nebenrolle zu sehen, darüber hinaus spielte sie etwa in den Serien The Lady, Ellis und Possession.

Jasper Talbot wird hingegen in die Rolle von James Potter schlüpfen. Der britische Schauspieler hatte zuvor unter anderem einen Gastauftritt in der Hitserie Broadchurch. Darüber hinaus war er etwa in dem Film Ruthless - Gnadenlos sowie in dem Theaterstück Inter Alia zu sehen.

Wie Potterheads bei der Besetzung direkt auffällt, sind die beiden Darsteller:innen deutlich jünger als die Darsteller:innen von Lily und James Potter in den Harry Potter-Kinofilmen. Auch wenn das genaue Alter der Neulinge nicht bekannt ist, befinden sie sich laut mehreren Quellen in ihren 20ern. Das entspricht etwa dem Alter von Lily und James Potter in den Romanen, die darin im Alter von 21 starben.

In den Harry Potter-Filmen waren Lily-Darstellerin Geraldine Somerville und James-Darsteller Adrian Rawlins 34 und 43 Jahre alt, als sie für den ersten Film vor der Kamera standen. Unter Fans ist der immense Altersunterschied seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Dieser wurde jedoch damit begründet, dass sie an das Alter ihrer ehemaligen Hogwarts-Schulkamerad:innen angeglichen werden mussten. Allen voran Snape-Darsteller Alan Rickman, der bereits in seinen 50ern war, als er im ersten Potter spielte. Snape, Lily und James waren bekanntlich im gleichen Alter und Schuljahr.

Harry Potter-Serie besetzt Charlie Weasley

Darüber hinaus wird Harry Gilby, der zuvor unter anderem im Biopic Tolkien sowie der Serie The Last Kingdom zu sehen war, in die Rolle von Charlie Weasley schlüpfen. Charlie ist der zweitälteste Weasley-Sohn und arbeitet bei Harrys und Rons Schulantritt in Rumänien mit Drachen. Als die beiden Hagrids Drachen Norbert kennenlernen, treten sie bereits im ersten Roman Harry Potter und der Stein der Weisen mit Charlie in Kontakt. Der Kinofilm hat diese Szene nie gezeigt.

Die 1. Staffel der Harry Potter-Serie startet am 25. Dezember 2026 bei HBO Max. Die zweite Season soll dann mit etwas Glück bereits im Jahr darauf folgen.