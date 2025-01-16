Harry Potter-Regisseur bereut Sci-Fi-Flop mit Robin Williams bei Netflix: "Ich werde es nie verstehen"

Harry Potter-Regisseur Chris Columbus bereut einen Eintrag seiner Filmographie, obwohl er diesen mit Robin Williams drehte. Das Sci-Fi-Drama floppte hart an den Kinokassen.

Chris Columbus hat uns in seiner Karriere eine Reihe großartig-kultiger und erfolgreicher Filme beschert: Von den ersten beiden Harry Potter-Filmen abgesehen, zeichnet er für Titel wie Kevin - Allein zu Haus und Mrs. Doubtfire verantwortlich. Einen Film würde Columbus jedoch gerne aus seinem Œuvre streichen – und das, obwohl er sich nach Mrs. Doubtfire darin erneut mit Schauspiellegende Robin Williams zusammentat. Das Problem des Films Der 200 Jahre Mann war allerdings nicht der Star.

Harry Potter-Regisseur Chris Columbus bereut Sci-Fi-Niete Der 200 Jahre Mann mit Robin Williams

Der Harry Potter-Regisseur war kürzlich im Podcast Awards Chatter vom Hollywood Reporter zu Gast und sprach darin über den im Jahr 2000 erschienenen Sci-Fi-Film Der 200 Jahre Mann. Diesen bezeichnet er heute als Missgriff: "Der 200 Jahre Mann war ein Fehler ... Robin und ich haben darüber nach dem Film gesprochen."

Den Grund sehe Chris Columbus bei sich und seinen Fähigkeiten als Regisseur, die sich in anderen Genres von ihrer besseren Seite zeigen würden:

Für mich war es ein Fehler, weil ich damals realisiert habe, dass ich nicht der richtige Typ dafür bin. Ich bin kein Regisseur zu dem du gehst, wenn du einen futuristischen Film machen willst. Ich tue mich schwer mit der Zukunft ... Es ist nicht mein Steckenpferd und ich werde es nie verstehen.

Es sei laut Columbus deshalb ein Fehler gewesen, selbst einen futuristischen Film zu drehen.

Der 200 Jahre Mann wurde zum Wendepunkt in Chis Columbus' Karriere

Der 200 Jahre Mann entstand mit einem Budget von rund 90 bis 100 Millionen US-Dollar und konnte an den Kassen laut Box Office Mojo nur rund 87,4 Millionen wieder einnehmen – ein vernichtendes Einspielergebnis. Die Erfahrung lehrte Columbus jedoch eine wichtige Lektion für die Zukunft, die ihn auf seine Arbeit an den ersten beiden Harry Potter-Filmen vorbereitete:

Ich weiß, dass Der 200 Jahre Mann ein Wendepunkt für mich war, weil ich realisiert habe, dass ich so etwas nicht kann. Mit Harry Potter konnte ich [stattdessen] einfach eine komplett neue Welt kreieren.

Ihr kennt den Film gar nicht? Darum geht's in Der 200 Jahre Mann: Im Jahr 2005 ist es vollkommen normal, sich einen Androiden als Haushaltshilfe anzuschaffen und dennoch hat Familie Martin mit ihrem Neuzugang so ihre Probleme. Der Roboter mit dem Namen Andrew (Robin Williams) lernt bei ihnen nach und nach die Welt der Menschen kennen und entwickelt einen großen Traum: Er möchte eines Tages selbst ein Mensch werden.

Der 200 Jahre Mann streamt bei Netflix

Wenn ihr jetzt trotzdem neugierig geworden seid, habt ihr aktuelle Glück. Der 200 Jahre Mann streamt aktuelle im Abo bei Netflix und bei Amazon-Channel Sony Pictures Core.

Dieser Artikel erschient erstmals 2025 bei Netflix. Wir haben ihn für euch aktualisiert.