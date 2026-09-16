Harry Potter-Serie besetzt Arthur Weasley, Maulende Myrte und Colin Creevey für Staffel 2 – darunter das Kind eines Potter-Filmstars

Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet und das Geheimnis, wer in wichtigen Rollen in Staffel 2 neu zur Besetzung stößt, ist gelüftet. Unter anderem Ron Weasleys Vater hat endlich ein neues Gesicht.

Der Start der 1. Staffel der Harry Potter-Serie ist noch drei Monate entfernt, doch die Dreharbeiten zu Staffel 2 beginnen in Kürze. Deshalb wurde die Besetzung der neuen Serie jetzt um wichtige Cast-Mitglieder erweitert, die in Die Kammer des Schreckens auftauchen werden: Rons Vater, ein Schulgeist und ein Junior-Fotograf wurden enthüllt.

Neuer Harry Potter-Cast: Die Serie findet ihren Mr. Weasley, die Maulende Myrte und Colin Creevy

In jedem Hogwarts-Schuljahr lernt Harry Potter nicht nur neue Zaubersprüche kennen, sondern auch neue Menschen. Nachdem für Staffel 2 schon Game of Thrones-Star Kit Harington als Professor Lockhart sowie Dobby, Tom Riddle und die ausgetauschte Ginny bekanntgegeben wurden, wissen wir jetzt auch, wer Mr. Weasley, den Mädchentoiletten-Spuk Myrte und Potter-Fanboy Colin Creevy spielen wird. Wir stellen euch die neuen Stars der Reihe nach vor:

Neuer Harry Potter-Cast: Rafe Spall spielt Arthur Weasley

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Mr. Weasley, der Vater von Ron, Ginny, Percy, Fred, George, Charlie und Bill taucht tatsächlich erst im zweiten Buch auf, in dem Harry und Ron sein fliegendes Auto nutzen, um nach Hogwarts zu kommen. Die Rolle des muggelliebenden Zauberers übernimmt Rafe Spall, den ihr vielleicht aus den Filmen Life of Pi, Hot Fuzz und The Ritual oder aus der Serie Trying kennt.

Fun Fact: Rafe Spalls Vater Timothy Spall hatte in der Harry Potter-Filmreihe Peter Pettigrew aka Wurmschwanz gespielt! Die Zaubererwelt liegt dieser Familie also schon länger im Blut.

Molly Hewitt-Richards spielt die neue Maulende Myrte

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Einen weinerlichen Geist, der eine bestimmte Mädchen-Schultoilette in Hogwarts heimsucht (die deshalb von den Schülerinnen gemieden wird) nennen die meisten Maulende Myrte. Bei ihr brauen Harry, Ron und Hermine im Geheimen ihren Vielsafttrank. Das vor Jahrzehnten verstorbene Mädchen, das eine wichtige Rolle bei der Entdeckung der Kammer des Schreckens spielt, wird von der bislang noch eher unbekannten Schauspielerin Molly Hewitt-Richards (Code of Silence) verkörpert.

Harry Potter Staffel 2: Jasper Ambrose spielt Colin Creevy

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Obwohl Jasper Ambrose noch jung ist, könnt ihr ihn schon aus Glennkill: Ein Schafskrimi, Man vs. Baby oder Bridget Jones - Verrückt nach ihm kennen. Der Jungdarsteller spielt den neuen muggelstämmigen Erstklässler, der in Harry Potters zweitem Schuljahr in Hogwarts anfängt und mit seiner magischen Kamera nicht nur zu Harrys größtem Fan, sondern auch zu einem Opfer des Basilisken wird.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Die erste Staffel der Harry Potter-Serie startet Weihnachten 2026 bei HBO Max. Wann die neuen Stars in Staffel 2 zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Wir rechnen jedoch frühestens Ende 2027 mit der Serienrückkehr.

Podcast: Hat die Harry Potter-Serie eine Chance?

In wenigen Monaten startet die Neuverfilmung von Harry Potter als Serie bei HBO Max. Nachdem Staffel 1 mittlerweile abgedreht ist, geben wir euch ein Update zur erneuerten Besetzung und diskutieren die ersten Videoeindrücke des Trailers.

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Während wir die neuesten Entwicklungen und Änderungen besprechen, fragen wir uns als Fans der Kinofilme zugleich, ob wir die zwei Verfilmungen von Harry Potter jemals nicht miteinander vergleichen werden.