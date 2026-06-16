Harry Potter-Serie besetzt Fanliebling, der es nie in die Filme geschafft hat: Der Star war schon in John Wick und dem MCU zu sehen

Der Harry Potter-Cast wächst immer weiter. Frisch dazugekommen ist jetzt ein Star, den viele aus dem MCU und dem John Wick-Franchise kennen werden. Oder als Stimme eines Star Wars-Fieslings.

In den Hallen von Hogwarts wird es langsam eng. Denn immer neue Namen der Harry Potter-Besetzung kommen in letzter Zeit ans Tageslicht. Einige kennt man aus großen Franchises. Und in diese Riege gesellt sich nun auch Peter Serafinowicz, der bereits Rollen im MCU, bei Star Wars und John Wick spielte.

Harry Potter-Neuzugang spielt Geisterrolle: Daher kennt ihr den MCU-Darsteller

Wie Variety berichtet, wird Serafinowicz den Poltergeist Peeves verkörpern. Der Fanliebling aus den Büchern hat die Gestalt eines kleinen Mannes mit orangener Fliege und Hut und piesackt gerne Hausmeister Argus Filch. Anders als etwa der Fast kopflose Nick handelt es sich nicht um die durchsichtige Erscheinung eines Verstorbenen: Peeves besitzt einen festen Körper, schleudert Gegenstände und verkörpert das pure Chaos. In der Kinoreihe kam er bisher nicht vor, obwohl alle sieben Bücher ihn erwähnen.

Serafinowicz scheint perfekt für die Figur, immerhin ist der Star unter anderem für Comedy-Auftritte aus dem Kultfilm Shaun of the Dead und der Sitcom Parks and Recreation bekannt. Franchise-Kinorollen absolvierte er danach als Nova-Offizier im MCU-Blockbuster Guardians of the Galaxy und als Sommelier in John Wick: Kapitel 2. Akustisch war er bereits seit 1999 Teil des Star Wars-Universums: In der englischen Version von Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung lieh er Fiesling Darth Maul die Stimme.

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Wie der Variety-Bericht erklärt, sollte Peeves bereits in der ursprünglichen Filmreihe vorkommen – Szenen mit dem britischen Comedian Rik Mayall wurden gedreht. Aus Zeitgründen schnitt man sie jedoch aus dem fertigen Film heraus.

Wann kommt die Harry Potter-Serie zu HBO Max?

Die Harry Potter soll an Weihnachten 2026, also am 25. Dezember, zu HBO Max kommen.