Harry Potter-Serie besetzt gleich 21 Hogwarts-Neuzugänge – inklusive Quidditch-Teams

Die Serien-Neuverfilmung von Harry Potter füllt die Zauberschule Hogwarts mit 21 neuen Namen in der Besetzung – die sofort Quidditch-Vorfreude aufkommen lassen.

Der Sprechende Hut hat für die Harry Potter-Serie Überstunden gemacht. Wer glaubte, dass die bisherige Besetzung der Neuverfilmung schon einen stattlichen Umfang hatte, darf nun über 21 weitere Cast-Mitglieder staunen. Auf einen Schlag wurden viele Schülerinnen und Schüler aus den Hogwarts-Häusern Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin besetzt – und viele davon kommen sicher nicht nur Quidditch-Fans bekannt vor.



Harry Potter-Serie gibt mit 21 neuen Kinderstars im Cast ein Quidditch-Versprechen ab

Die offizielle Harry Potter-Seite hat die Reihen der Hogwarts-Schülerschaft mit vielen bekannten Rollennamen gefüllt. Zu den 16 zuvor schon bekanntgegebenen Kinderstars von Harry, Ron, Hermine, Neville, Draco und Co. stoßen nun auch Nebenrollen, die im Laufe der sieben Buchvorlagen immer wieder Auftritte haben. Auffällig ist vor allem, dass die Quidditch-Teammitglieder der jeweiligen Häuser nun für das erste Schuljahr alle besetzt sind. Wer bisher noch daran zweifelte, ob auch im Serien-Hogwarts die actionreichen Quidditch-Wettkämpfe ausgetragen werden, darf nun aufatmen.

Alles, was wir schon zur Harry Potter-Serie wissen, die Anfang 2027 bei HBO Max starten soll, findet ihr an anderer Stelle ausführlich zusammengetragen. Hier stellen wir euch nun die Neuzugänge pro Haus vor (jeweils von links nach rechts angegeben und hintere Reihen zuerst):

Das sind die 5 Neuen im Cast von Gryffindor

Diese 4 Schüler:innen stoßen zu Hufflepuff

India Moon spielt Hannah Abbott , später Hufflepuff-Vertrauensschülerin und in Dumbledores Armee spielt, später Hufflepuff-Vertrauensschülerin und in Dumbledores Armee

Jazmyn Lewin spielt Susan Bones , Nichte von Ministeriumshexe Amelia Bones, später in Dumbledores Armee

Cian Eagle-Service spielt Ernie MacMillan , vermutet Harry im 2. Schuljahr als Slytherins Erbe, später Teil von Dumbledores Armee

James Trevelyan Buckle ( Goodbye June ) spielt Justin Finch-Fletchley , den muggelstämmigen, selbstüberzeugten Zauberer, der eigentlich nach Eton sollte, später in Dumbledores Armee

Ravenclaw erhält 4-fache Cast-Verstärkung

Aaron Zhao spielt Terry Boot , späteres Mitglied von Dumbledores Armee

spielt , späteres Mitglied von Dumbledores Armee Eve Walls spielt Lisa Turpin , die in der Buchvorlage nur bei der ersten Haus-Sortierung des Sprechenden Huts erwähnt wird

spielt , die in der Buchvorlage nur bei der ersten Haus-Sortierung des Sprechenden Huts erwähnt wird Scarlett Archer (The Bay) spielt Penelope Clearwater , spätere Freundin von Percy Weasley

(The Bay) spielt , spätere Freundin von Percy Weasley Anjula Murali spielt Padma Patil, (nicht eineiige) Zwillingsschwester von Gryffindor-Schülerin Parvati Patil (Alessia Leoni wurde schon eher besetzt)

Harry Potter-Serie besetzt 8 neue Slytherins

Mit der jüngsten Enthüllung, dass die Harry Potter-Serie sich auch von Harrys Perspektive lösen wird, könnten wir die neue Hogwarts-Schülerschaft nun besser denn je kennenlernen. Einige Cast-Mitglieder, wie der ultimative Bösewicht, werden aber noch bis zum Start der Serie geheimgehalten, auch wenn es Gerüchte zu einem neuen Favoriten für Voldemort gibt.

