Harry Potter-Serie bestätigt offiziell ihre größte Änderung: So grenzt sie sich von den Filmen ab

In einem zu Ostern veröffentlichten Film zur kommenden Harry Potter-Serie hat die Neuverfilmung endlich bestätigt, wo sie sich markant von den Filmen abheben wird.

Die Harry Potter-Serien-Neuverfilmung wurde in ihrem ersten Trailer wenig überraschend stark mit den Kinofilmen verglichen. Vielen fällt es schwer, die berühmten Vorbilder als Geister im Harry Potter-Remake auszuklammern.

Dazu, dass wir uns an die neuen Hogwarts-Gesichter gewöhnen, sollte wohl auch das überraschend zu Ostern veröffentlichte Harry Potter-Special seinen Teil beitragen. Als 26-minütige Making-of-Dokumentation von HBO Max blickt das Video hinter die Kulissen von Staffel 1 – und bestätigte nun auch die neue Handlungszeit der Serie.



Harry Potter-Serie wird komplett in den 1990er Jahren spielen

Zwischen ersten Einblicken zu Roboter-Eulen und Flubberwürmern interviewt die Doku Finding Harry - Die Kunst hinter der Magie viele Beteiligte der HBO-Serienproduktion. In Minute 18 kommt neben Kostümdesignerin Holly Waddington auch ihre (die Hintergrund-Statist:innen einkleidende) Assistentin Beth Collins zu Wort und verrät:

Wir suchen nach echter Kleidung. Wir durchforsten Vintage- und Restposten-Lager, um die richtigen Stücke zu finden. Insgesamt haben wir bereits Kleidung für tausende Figuren zusammengestellt. Je mehr Kleidung wir finden, desto natürlicher ergibt sich auch die Farbpalette des Jahres 1991. [...] Wir wollen eine Zeitreise ermöglichen und bewegen uns dafür zwischen verschiedenen Zeitfenstern und Kostümstilen.

Seit die ersten Set-Bilder mit der auffälligen Kleidung der Dursleys an die Öffentlichkeit gelangten, wurde darüber spekuliert, dass die Harry Potter-Serie in den 90ern spielt. Nun hat HBO Max das in Finding Harry von offizieller Seite bestätigt.

Die Serien-Neuauflage hält sich damit an die Jahreszahlen der Buchvorlage. Wie sich spätestens nach dem Grabsteinbesuch von Harrys Eltern in Teil 7 der Romane ableiten ließ, wurde Harry laut J.K. Rowling im Jahr 1980 geboren. Wenn er mit 11 erfährt, dass er ein Zauberer ist, schreiben wir also das Jahr 1991. (Dass in diesem Jahrzehnt Handys und Internet noch nicht vorherrschende Massenmedien sind, macht auch die zauberhafte Erzählung um vieles einfacher.)

Die zwischen 2001 und 2011 veröffentlichten acht Harry Potter-Kinofilmen hielten ihre zeitliche Einordnung stets bewusst ungenau. Die Freizeitkleidung der Hogwarts-Schüler und der Familie Dursley machten die Filme allerdings unverkennbar zu einem Bild ihrer Zeit: der 2000er. Damit hat die Serie nun als "historische" Interpretation ihre vielleicht größte Chance offenbart, wie sie sich optisch in der Muggelwelt von den Filmen abheben kann.

Wann ihr Harry Potter bei HBO Max streamen könnt

Alle Harry Potter-Filme sowie die drei Phantastische Tierwesen-Abenteuer sind im Abo von HBO Max enthalten. Die Dokumentation Finding Harry streamt dort seit dem 5. April 2026. Die neue Serie wird am 25. Dezember 2026 bei dem Streamer starten.

Podcast zur neuen Harry Potter-Heimat: Lohnt sich ein Abo bei HBO Max?

Seit Kurzem ist HBO Max endlich auch in Deutschland verfügbar. Aber lohnt sich ein Abo? Wir nehmen die neue Streaming-Heimat von Game of Thrones und Harry Potter im Podcast genauer unter die Lupe.

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Mit Serien wie A Knight of the Seven Kingdoms und The Pitt sowie dem DC-Blockbuster Superman ist HBO Max gestartet. Wir stellen euch das Programm des Streamers näher vor, verraten euch heiße Streaming-Tipps und wägen Vor- und Nachteile eines Abos ab.

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