Harry Potter-Serie: Jetzt stehen die Stars für den Sprechenden Hut, die Fette Dame und die Hogwarts-Hausgeister fest

Kaum wurde das offizielle Startdatum der Harry Potter-Serie bei HBO Max enthüllt, gibt es bereits die nächste große Ankündigung. Gleich fünf Neuzugänge dürfen wir im Cast begrüßen.

In weniger als zwei Monaten geht die aufwendige Neuverfilmung der Harry Potter-Bücher an den Start. Dieses Mal allerdings nicht im Gewand großer Kinofilme, sondern in Form einer Serie, die sich pro Staffel einem Schuljahr widmet. Im ersten Schuljahr dürfen die Hausgeister, die Fette Dame und der Sprechende Hut nicht fehlen.

Nun wurde das Casting der ikonischen Nebenfiguren enthüllt.

Wer spricht den Sprechenden Hut in der Harry Potter-Serie?

Wie Variety berichtet, übernimmt David Threlfall (Shameless) die Rolle des Sprechenden Huts, der die Erstklässler:innen in ihre Häuser verteilt. Das Ritual steht zu Beginn eines jeden Schuljahres und findet in Anwesenheit der gesamten Schulfamilie in der Großen Halle statt. Danach folgt ein Festmahl mit allen erdenklichen Leckereien.

Harry, der zitternd auf einem Stuhl sitzt und "Bloß nicht Slytherin" flüstert ... das gehört wohl zu einer der berühmtesten Szenen aus der Filmreihe. Damals wurde der Hut von Leslie Phillips gesprochen. Wir dürfen gespannt sein, wie die Serie den Moment adaptiert, und ob er der Hut vielleicht sogar eines seiner ellenlangen Lieder auspackt.

Wer spielt die Hausgeister in der Harry Potter-Serie?

Kaum sind die Tische der Großen Halle gedeckt, schauen die Hausgeister vorbei, die nun ebenfalls ihre Darsteller:innen gefunden haben:

Leo Bill als Der Fast Kopfloser Nick (Hausgeist von Gryffindor)



(Hausgeist von Gryffindor) Andrew Brooke als Der Blutige Baron (Hausgeist von Slytherin)



(Hausgeist von Slytherin) Daniel Fearn als Der Fette Mönch (Hausgeist von Hufflepuff)

Leo Bill tritt als Der Fast Kopflose Nick in die Fußstapfen von Monty Python-Legende John Cleese, der uns in den Filmen sein Innerstes offenbarte. Andrew Brooke folgt auf Terence Bayler und Daniel Fearn auf Simon Fisher-Becker. Die Graue Dame, der Hausgeist von Ravenclaw, wurde derweil von Nina Young (Teil 1 und 2) und Kelly Macdonald (Teil 8) gespielt. Wer die Figur in der Serie spielt, steht noch nicht fest.

Wer spielt Die Fette Dame in der Harry Potter-Serie?

Dafür dürfen wir uns über Lauren Smyth als Die Fette Dame freuen, die den Gryffindor-Gemeinschaftsraum bewacht und gerne ihre Singstimme trainiert. Ob sie sich auf ein Duett mit dem Sprechenden Hut einlässt? Wir werden es herausfinden.

Genauso wie Die Graue Dame von Ravenclaw hatte Die Fette Dame in den Filmen zwei verschiedene Schauspielerinnen. Elizabeth Spriggs mimte die Gemäldebewohnerin in Harry Potter und der Stein der Weisen. Dawn French zeigte sich in Angesicht des Gefangenen von Askaban als äußerst mürrische Hogwarts-Bewohnerin.

Wann startet die Harry Potter-Serie bei HBO Max?

Am 25. Dezember 2026 feiert die Harry Potter-Serie ihre Premiere bei HBO Max. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Folgen, die wöchentlich veröffentlicht werden.