Harry Potter-Serie muss jetzt schon eine Umbesetzung im jungen Ensemble verkraften

Die Serien-Neuauflage von Harry Potter verliert nach Staffel 1 eine wichtige Darstellerin des jungen Ensembles, die nun für Staffel 2 neu besetzt werden muss.

Die Harry Potter-Serie kommt noch dieses Weihnachten mit Staffel 1 (Harry Potter und der Stein der Weisen) zu HBO Max. Staffel 2 wird ab Herbst 2026 gedreht. Eine Rolle muss in Die Kammer des Schreckens dann jedoch neu besetzt werden: Ginny Weasley wird ausgetauscht.

Ginny-Darstellerin Gracie Cochrane verlässt die Harry Potter-Serie nach Staffel 1

Im August 2025 war Gracie Cochrane als neue Ginny zusammen mit ihren Weasley-Geschwistern bekannt gegeben worden. Im ersten Trailer konnte man sie schon kurz sehen.

Nun berichtete Deadline , dass die Jungdarstellerin auf eigenen Wunsch nach Staffel 1 wieder aussteigt. Die Gründe dafür deutete ihre Familie in einer Presseerklärung nur vage an:



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Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, sich nach der 1. Staffel von ihrer Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Serie Harry Potter zurückzuziehen. Ihre Zeit als Teil der Harry Potter-Welt war wirklich wunderbar, und sie ist [Casting-Direktorin] Lucy Bevan sowie dem gesamten Produktionsteam zutiefst dankbar dafür, dass sie ihr eine so unvergessliche Erfahrung ermöglicht haben. Gracie blickt voller Vorfreude auf die Chancen, die ihre Zukunft bereithält.

Der Sender HBO reagierte auf den Ausstieg, indem er die "Entscheidung von Grace Cochrane und ihrer Familie unterstützt" und ihnen alles Gute für die Zukunft wünschte.

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Der plötzliche Ruhm, eine beliebte Rolle in Harry Potter zu spielen, sollte trotz hoher Gage wohlüberlegt sein, wie schon Daniel Radcliffe aus eigener Erfahrung warnte. Im Social-Media-Zeitalter ist es nur noch schwerer geworden, die neuen Jungstars zu schützen. Für die Serie dürfte der Austausch jedoch keine allzu großen Wellen schlagen, da Ginny Weasleys Rolle erst in Teil 2 größer wird, wenn Rons Schwester selbst nach Hogwarts kommt ... und die Kammer des Schreckens öffnet.

Wer die neue Serien-Ginny in Staffel 2 von Harry Potter spielt, ist noch nicht bekannt

Bei einer auf sieben Staffeln (in zehn Jahren) angelegten Serie wird die Ginny-Darsteller nicht der einzige Star bleiben, der neu besetzt wird. Die mittlerweile über 60 Stars in der Serien-Besetzung von Harry Potter können jederzeit neue Karriereentscheidungen treffen und auch nicht steuerbare Entwicklungen hinterlassen oft ihren Fußabdruck. Sogar Emma Watson dachte darüber nach, Harry Potter nach Teil 5 zu verlassen. Dumbledore-Darsteller Richard Harris wiederum wurde nach seinem Tod mit Michael Gambon ersetzt.

Wer Ginny Weasley ab Staffel 2 spielen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Wahrscheinlich läuft das Casting aktuell, zusammen mit anderen Neuzugängen wie Gilderoy Lockhart, Arthur Weasley und der Maulenden Myrte.

Podcast: Hat die Harry Potter-Serie eine Chance?

Weihnachten 2026 startet die Neuverfilmung von Harry Potter als Serie bei HBO Max. Nachdem Staffel 1 mittlerweile abgedreht ist, geben wir euch ein Update zur erneuerten Besetzung und diskutieren die ersten Videoeindrücke des Trailers.

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Während wir die neuesten Entwicklungen und Änderungen besprechen, fragen wir uns als Fans der Kinofilme zugleich, ob wir die zwei Verfilmungen von Harry Potter jemals nicht miteinander vergleichen werden.