Harry Potter-Serie noch ohne Voldemort: Ralph Fiennes nennt seinen perfekten Ersatz, mit dem niemand gerechnet hätte

Noch immer bleibt die Frage offen, wer Lord Voldemort in der Harry Potter-Serie spielen wird. In den Filmen übernahm die Rolle Ralph Fiennes, der jetzt einen spannenden Vorschlag hatte.

Nachdem die Harry Potter-Serie schon längst mit den Castings für Furore bei den Fans sorgte, hat nun auch der ehemalige Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes eine überraschende Idee, wer in seine Fußstapfen treten könnte. In der Claudia Winkleman Show (via BBC ) erklärte der Schauspieler, dass er sich eine gefeierte Oscarpreisträgerin als Nachfolgerin in der Schurkenrolle wünsche.

Ralph Fiennes wünscht sich Tilda Swinton als Lord Voldemort

Fiennes selbst war ursprünglich im Gespräch gewesen, selbst noch einmal in die Rolle des dunklen Zauberers zu schlüpfen.

Ich erinnere mich, dass ich gefragt wurde: 'Würde ich die Rolle noch einmal spielen?' Das ist schon einige Jahre her. Und ich habe gesagt: 'Ja, das würde ich sehr gern.' Aber dann ist nichts passiert und ich denke, der Zug ist abgefahren.

Stattdessen brachte Fiennes eine überraschende Alternative ins Spiel: Tilda Swinton. Allerdings gab er gleich zu, dass diese Idee nicht komplett auf seinen eigenen Magiemist gewachsen war.

Ich sage euch, Tilda Swinton wurde irgendwo als mögliche Kandidatin genannt, und ich denke, sie wäre fantastisch.

Die Schauspielerin ist Swinton vor allem durch ihre Wandlungsfähigkeit bekannt. Gerade die düsteren Rollen bringt sie mit ihrer kühlen Präsenz bestens zur Geltung. Nachdem sie bereits böse Hexe in Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia und Suspiria mimte, ist es nicht abwegig, sie auch in der Rolle des dunklen Zauberers zu sehen.

Männliche Rollen spielte die Schauspielerin bereits ebenfalls überzeugend. In Orlando war sie als Mann zu sehen, der zur Frau wird, und in Suspiria war ihre Maskerade als Dr. Josef Klemperer nahezu perfekt. Ganz zu schweigen von ihrer androgynen Performance als Erzengel Gabriel in Constantine.

Cillian Murphy als Voldemort in Harry Potter-Serie?

Noch ist die Voldemort-Rolle unbesetzt. Gerüchten zufolge kam auch Cillian Murphy als Potter-Antagonist, der Ire widersprach jedoch im Happy Sad Confused-Podcast mit Josh Horowitz:

Ich weiß nichts darüber. Außerdem ist es wirklich schwer, an das heranzukommen, was Ralph Fiennes macht. Der Mann ist eine absolute Schauspiellegende. Also viel Glück an denjenigen, der in seine Fußstapfen treten wird.

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Während viele Rollen in der Harry Potter-Serie bereits besetzt sind, bleibt die Frage offen, wer Voldemort spielen wird. Ob Fiennes' Wunsch nachgekommen wird und Swinton in der Harry Potter-Serie den großen Bösewicht spielen wird, bleibt abzuwarten.