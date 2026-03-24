Harry Potter-Serie veröffentlicht erstes offizielles Bild – und will damit hoch hinaus

Die Harry Potter-Serie, die nächstes Jahr startet, hat ihren ersten Einblick veröffentlicht und führt uns mit Hauptdarsteller Dominic McLaughlin direkt ins (Quidditch-)Herz von Hogwarts.

Im Frühjahr 2027 soll die Harry Potter Serie bei HBO Max an den Start gehen. Viel ist schon zur 1. Staffel bekannt. Nachdem wir zum Drehbeginn vor acht Monaten erstmals den kostümierten neuen Harry zu sehen bekamen, ist nun das erste offizielle Szenenbild erschienen.



Erstes Bild der Harry Potter-Serie zeigt Harry auf dem Weg zum Quidditch

Obwohl die neue Harry Potter-Verfilmung ihren jungen Hauptdarsteller auf dem ersten richtigen Bild zur Serie nur von hinten zeigt, könnte dieser Einblick kaum vielsagender sein: Jungstar Dominic McLaughlin aka Harry Potter ist hier eindeutig vor dem Quidditch-Stadion samt Besen zu sehen.

Die Botschaft dieses Bildes lässt sich vielseitig interpretieren: Neben der im Hintergrund mit Hufflepuff- und Gryffindor-Fahne angedeuteten, überzeugenden Ausstattung der milliardenschweren Serie zeigt es Harry Potter am Anfang seiner Laufbahn. Ein Junge, der hoch hinaus will. Die Sieben auf dem Rücken seiner Quidditch-Uniform ist nicht nur die Nummer des siebten Mitspielers (und Suchers in dem Zauberersport), sondern auch die Anzahl der Staffeln und Horcruxe, die uns in der Neuverfilmung erwartet.

Der Instagram -Kanal der Harry Potter-Serie kündigt mit einem Wort außerdem noch mehr an: "Tomorrow" ("Morgen") – könnte uns dann der erste Trailer erwarten?

Staffel 1 verfilmt, wie der Kinofilm Harry Potter und der Stein der Weisen vor 25 Jahren, den ersten Band von J.K. Rowlings Fantasy-Buchreihe. Showrunnerin der Serie ist Francesca Gardiner (His Dark Materials), während Mark Mylod (The Menu) Regie führt.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start 2027 und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

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Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.