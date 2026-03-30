Harry Potter Staffel 2 ist jetzt offiziell in Arbeit – weil die Serie sich ihres größten Problems bewusst ist

Die Harry Potter-Serie bestätigt, dass die Arbeit an Staffel 2 schon Monate vor dem Start von Staffel 1 begonnen hat. So sollen wir weniger lange warten müssen und ein Problem vermeiden.

Letzte Woche hat die Harry Potter-Serie ihren ersten Trailer veröffentlicht und verkündet, dass wir schon dieses Jahr nach Hogwarts zurückkehren werden. Auch wenn Harry Potter-Fans gespalten auf den ersten Einblick reagierten, glaubt der US-Sender HBO an einen langfristigen Fantasy-Erfolg und arbeitet nun sogar schon an Staffel 2.

Staffel 2 der Harry Potter-Serie ist schon in Arbeit

In Staffel 1 der neuen Serie, die buchgetreu den Titel Harry Potter und der Stein der Weisen trägt, wird Harry Potter (Dominic McLaughlin) entdecken, dass er ein Zauberer ist, nach Hogwarts kommen und dort zum ersten Mal auf Nemesis Voldemort treffen. Damit ist sein Abenteuer aber noch längst nicht zu Ende. So verriet HBO-Chef Casey Bloys der Branchenseite Variety , dass die Vorbereitung auf Staffel 2 bereits begonnen haben:

Unser Ziel ist es, keine allzu große Lücke entstehen zu lassen, wisst ihr? Vor allem, weil die Kinder ja wachsen. Es wird keine jährliche Ausstrahlung geben; die Serie ist zu groß und zu gewaltig. Aber [unsere Drehbuchautor:innen] schreiben momentan an der zweiten Staffel.

Schaut hier den Trailer zur Harry Potter-Neuverfilmung:

Harry Potter und der Stein der Weisen - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Die Harry Potter-Verantwortlichen der Serie rund um Showrunnerin Francesca Gardiner (His Dark Materials) sind sich des Stranger Things-Problems rasant alternder Jungstars bewusst und wollen vermeiden, dass Harry, Ron und Hermine (Domic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton) in Staffel 7 als 17-Jährige schon auf die 30 zugehen.

Während die Dreharbeiten für Staffel 1 mittlerweile weit fortgeschritten sind, bereitet das HBO-Team die Drehbücher für Staffel 2 entsprechend frühzeitig vor. Darin werden auch neue Figuren zum Cast der Harry Potter-Serie stoßen – und den richtigen Professor Lockhart und den jungen Tom Riddle zu finden, will wohlüberlegt sein.

Wann starten Staffel 1 und 2 der Harry Potter-Serie?

Obwohl Staffel 1 der Serie zunächst für Anfang 2027 angekündigt worden war, enthüllte der Trailer überraschend, dass die Neuauflage von Harry Potter und der Stein der Weisen doch schon dieses Weihnachten kommt – sie startet am 25. Dezember 2026 bei HBO Max.

Mit der Aussage, dass ein Jahrestakt für die großangelegte Fantasy-Produktion nicht einzuhalten ist, können wir mit Season 2 aber nicht schon zu Weihnachten 2027 rechnen. Stattdessen sollten wir uns auf einen Staffel 2-Start im Jahr 2028 einstellen, vielleicht schon zur Jahresmitte, wenn Harry Potter die "Lücke" kleiner halten will als die Fantasy-Konkurrenz von House of the Dragon und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, die im 2-Jahres-Takt ihre Staffeln veröffentlichen.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start 2027 und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

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Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.