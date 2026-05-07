Harry Potter Staffel 2 offiziell bestätigt, aber Fans müssen jetzt schon mit einer großen Veränderung rechnen

Die Zukunft der Harry Potter-Serie ist vorerst gesichert. Bereits sieben Monate vor dem Start des Fantasy-Abenteuers wurde die Verlängerung für Staffel 2 ausgesprochen.

Die Ankündigung der Harry Potter-Serie kam mit einem großen Versprechen: Jedes Buch der siebenteiligen Vorlage soll mit jeweils einer Staffel verfilmt werden. Offiziell in Auftrag gegeben war bisher allerdings nur Staffel 1, die sich der Geschichte von Harry Potter und der Stein der Weisen widmet. Jetzt können Fans aufatmen.

Die bei HBO und HBO Max beheimatete Serie geht definitiv in die nächste Runde: Staffel 2 hat soeben grünes Licht erhalten, um Harry Potter und die Kammer des Schreckens im episodischen Format auf die heimischen Bildschirme zu bringen. Die Verlängerung erfolgt sehr früh – sieben Monate vor dem eigentlichen Start der Serie.

Harry Potter-Serie um Staffel 2 verlängert: Jetzt wird Die Kammer des Schreckens neu verfilmt

Wie es aussieht, haben die Verantwortlichen großes Vertrauen in das Projekt. Vermutlich müssen sie das auch haben. Nicht zuletzt wurde die gesamte Infrastruktur der Produktion so ausgelegt, dass sie eine Dekade funktionieren kann. Sets, die etwa für Staffel 1 gebaut wurden, sollen auch später wieder zum Einsatz kommen.

Eine Veränderung für Staffel 2 steht trotzdem schon fest: Wie der Hollywood Reporter berichtet, fungiert Francesca Gardiner (His Dark Materials) fortan nicht mehr als alleinige Showrunnerin. Mit Jon Brown (Succession) erhält sie einen Co-Showrunner. Brown war zuvor als Drehbuchautor in die Entstehung von Staffel 1 involviert.

Grund für Browns Beförderung ist der straffe Zeitplan. Im Herbst sollen die Dreharbeiten für Staffel 2 beginnen – parallel zur Postproduktion von Staffel 1. Damit bei einem solch großen und komplexen Projekt wie der Harry Potter-Serie nichts unter den Tisch fällt, wird die Verantwortung fortan auf zwei Schultern verteilt.

Gardiner erklärt den Plan wie folgt:

Da wir unsere Pläne für die sich überschneidenden Produktionszeitpläne so festgelegt haben, dass die erste Staffel bis Weihnachten fertiggestellt wird und wir im Herbst mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel wieder beginnen können, ist klar geworden, dass die Einstellung eines Co-Showrunners der Schlüssel ist, um unsere Dynamik aufrechtzuerhalten.

Für ihren Kollegen hat sie nur lobende Worte übrig:

Ich habe die Zusammenarbeit mit Jon vom ersten Tag an geliebt, an dem wir uns bei Succession kennengelernt haben, bis hin zu unserer jüngsten gemeinsamen Zeit bei Harry Potter. Ich bewundere nicht nur sein Schreiben sehr, sondern er ist auch ein brillanter Kollege und ein liebenswerter Mensch. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben.

Brown sagt derweil in einem kurzen Statement:

Es war mir eine Freude, an Der Stein der Weisen mitzuarbeiten, und ich möchte Francesca und HBO dafür danken, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben, diese bemerkenswerte Reise fortzusetzen. Anscheinend ist man nie zu alt, um eine Einladung nach Hogwarts zu erhalten.

Konkrete Infos zu den zurückkehrenden Schauspieler:innen gibt es bislang nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass der gesamte Hauptcast der Serie wieder an Bord ist, angefangen bei Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout, die in der Serie die Rollen von Harry, Hermine und Ron übernehmen.

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Wann startet Harry Potter bei HBO Max?

Die erste Folge der Harry Potter-Serie feiert am 25. Dezember 2026 ihre Premiere bei HBO Max und umfasst insgesamt acht Episoden, die voraussichtlich im Wochentakt veröffentlicht werden. Wann Staffel 2 bei dem Streamer eintrifft, steht noch nicht fest. HBO Max wird vermutlich auf einen Start im Dezember 2027 hoffen.