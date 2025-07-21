"Wie in einem Käfig": Harry Potter-Star Emma Watson hat seit 8 Jahren keinen Film gedreht und das hat einen traurigen Grund

Emma Watson wurde als Hermine in der Harry Potter-Reihe berühmt, aber seit Jahren stand sie nicht mehr für einen Film vor der Kamera. Warum?

Seit den Dreharbeiten für Little Women im Jahr 2018 war Emma Watson nicht mehr an einem Kinofilm beteiligt. In den Nachrichten tauchte Watson letztes Jahr wegen Führerscheinverlust und Doktorat in Oxford auf. Aber nicht wegen neuen Rollen. Dabei standen der Darstellerin von Hermine Granger aus acht Harry Potter-Filmen die Türen in Hollywood offen.

In einem Interview hat die Schauspielerin 2023 verraten, warum sie sich nach Die Schöne und das Biest und Little Women im Kino rar gemacht hat.

Emma Watson fühlte sich "wie in einem Käfig"

Watson war in der Zwischenzeit nicht untätig, sie engagiert sich bei diversen Fashion-Marken und sie setzt sich für die Rechte von Missbrauchsopfern und trans Menschen ein. Zu ihren Projekten gehört eine CO₂-neutral hergestellte Gin-Sorte, die sie zusammen mit ihrem Bruder Alex vertreibt. Deswegen stand sie 2023 einem Interview mit der Financial Times Rede und Antwort. Darin kam Watson auf ihre Schauspielpause zu sprechen und begründete den Rückzug aus dem Filmgeschäft so:

Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht besonders glücklich. Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Käfig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders schwer fiel Watson nach eigenen Aussagen die Aufgabe, in Interviews für Filme einzustehen, auf die sie wenig kreativen Einfluss hatte. Deshalb fasste sie einen Entschluss:

Mir wurde klar, dass ich nur Dinge vertreten wollte, bei denen ich, wenn sie kritisiert würden, [...] sagen konnte: 'Ja, ich hab das vermasselt, es war meine Entscheidung. Ich hätte es besser machen sollen.'

Andernfalls würde sie sich "dafür hassen", Dinge zu verteidigen oder zu entschuldigen, für die sie nicht verantwortlich war.

Mehr zum Thema Harry Potter:

Was macht Emma Watson als Nächstes?

2023 erklärte Emma Watson ihren Wunsch, ins Filmgeschäft zurückzukehren. Damals war von einem neuen Film die Rede, der Anfang 2024 gedreht werden sollte. Konkretere Informationen gab es seitdem jedoch nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Womöglich kehrt Emma Watson irgendwann als Produzentin, Autorin oder Regisseurin ins Filmgeschäft zurück. 2022 vollzog sie einen ersten Schritt in diese Richtung. Damals war sie nicht nur das Gesicht einer Kampagne von Prada, sie führte auch bei dem dazugehörigen Werbespot Regie, schrieb das Drehbuch und fungierte als Erzählerin.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2023 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.