Harry Potter-Star Jason Isaacs mag den neuen Draco-Darsteller so gern, dass er seine eigenen Kinder vergisst

Wie gut sich die Harry Potter-Filme mit der neuen Serie vertragen, demonstrierte jetzt ein berührendes Treffen der Stars aus zwei Welten: Jason "Lucius" Isaacs und Lox "Draco" Pratt.

Während die Harry Potter-Serie vor dem Start von Staffel 1 Ende des Jahres schon Staffel 2 vorbereitet, kollidieren abseits der Kamera zwei Welten: Denn was passiert, wenn Darsteller der Filme auf die neue Serienbesetzung treffen? Im Falle der Malfoys offenbar nur Gutes.



Harry Potter-Stars feiern ein Malfoy-Treffen der Film- und Seriendarsteller

Alles, was zur Harry Potter-Serie schon bekannt ist, bringt ein Fantasy-Großprojekt in Stellung, das auch an den früheren Stars der Kinoadaption nicht unbemerkt vorbeigeht. Während Daniel Radcliffe seinem Sohn lieber den Serien-Harry Potter zeigen will und frühere Schauspieler wie Tom Felton ihren Nachfolgern Briefe schicken, kam es nun auch in der echten Welt zu einem herzerwärmenden Potter-Treffen ... obwohl man die Malfoys sonst weniger mit dem Wort „herzerwärmend" in Zusammenhang bringen würde. Doch die Begegnung von Jason Isaacs (dem Lucius Malfoy der Filme) und Lox Pratt (dem Draco Malfoy der Serie) machte das bei den BAFTA TV Awards möglich:



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Draco 2.0 trifft auf den ursprünglichen Lucius. Es ist ein seltsames und schönes Gefühl zu wissen, welche Freude der junge Lox der Welt bereiten wird und welch freudige Zukunft vor ihm liegt. Ich fühlte mich ziemlich väterlich, musste mich aber selbst daran erinnern, dass er nicht mein Sohn ist – das ist Tom. Nein, warte… ich habe Töchter.

Das ist alles sehr verwirrend. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass Tom und ich Lox und den großartigen Johnny Flynn [als neuen Lucius] mit Neid, Liebe und dem Staunen über die zeitlose Kraft dieser großartigen Geschichten beobachten werden.

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Podcast: Hat die Harry Potter-Serie eine Chance?

Jason Isaacs und Tom Felton, die das Vater-Sohn-Duo der Malfoys in den Kinofilmen verkörperten, pflegen auch 15 Jahre nach dem letzten Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 noch einen regen Kontakt in den sozialen Medien, wo sie immer wieder ihre "Harry Potter-Verwandtschaft" ausspielen. Draco-Nachfolger Lox Pratt wurde nun offenbar in den Familienkreis aufgenommen. Der Jungdarsteller mit Bösewichterfahrung verriet schon vor Serienstart (Weihnachten 2026), dass wir diesmal mehr Einblicke in Dracos Heim und Psyche erhalten.

Weihnachten 2026 startet die Neuverfilmung von Harry Potter als Serie bei HBO Max. Nachdem Staffel 1 mittlerweile abgedreht ist, geben wir euch ein Update zur erneuerten Besetzung und diskutieren die ersten Videoeindrücke des Trailers.

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Während wir die neuesten Entwicklungen und Änderungen besprechen, fragen wir uns als Fans der Kinofilme zugleich, ob wir die zwei Verfilmungen von Harry Potter jemals nicht miteinander vergleichen werden.