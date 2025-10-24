Harry Potter-Star Tom Felton macht in neuem Sci-Fi-Trailer Iron Man Konkurrenz

Nach seiner Rückkehr ins Harry Potter-Franchise wird Draco Malfoy-Darsteller Tom Felton nun auch noch zum Superhelden. Im Trailer zu Altered sehen wir ihn im Iron Man-Verschnitt.

Harry Potter-Fans dürfen sich demnächst über die Rückkehr von Tom Felton in seiner Rolle als Draco Malfoy freuen. Der Schauspieler wird demnächst am New Yorker Broadway für das Harry Potter-Theaterstück die Rolle des erwachsen gewordenen Malfoy übernehmen, wie Collider berichtet. Derzeit wird auch die neue Harry Potter-Serie gedreht, über die ihr alle Informationen hier nachlesen könnt. Felton spielt nun auch die Rolle in dem neuen Science-Fiction-Film Altered, zu dem ein erster Trailer erschienen ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Altered schauen:

Altered - Trailer (English) HD

Tom Felton wird in Altered zu Iron Man

Altered erzählt die Geschichte einer dystopischen Zukunftsversion der Erde, die von genetisch verbesserten Menschen dominiert wird. Der überlebende Rest der Menschheit lebt verborgen im Untergrund. Als diesem Rest fälschlicherweise eine schwere Schuld zu Lasten gelegt wird, baut sich Leon (Tom Felton) einen Anzug, mit dem er übermenschliche Kräfte erlangt. Mit diesem kämpft er nun für Gerechtigkeit.

Neben Tom Felton ist auch Richard Brake (Batman Begins, Mandy) Teil des Casts. Drehbuch und Regie geführt hat hier Timo Vuorensola, der vor allem für die beiden Iron Sky-Filme bekannt wurde. Einen großen Superhelden-Blockbuster wie aus dem Hause Marvel oder DC sollte man bei Altered jedoch nicht erwarten, da dieser mit einem deutlich schmalerem Budget von geschätzten 15 Millionen US-Dollar auskommen musste.

Wann und wo kann man Altered sehen?

Einen deutschen Kinostart hat Altered nicht bekommen. Parallel zum US-Kinostart kann der Film hierzulande ab dem 21. November 2025 digital erworben werden. Hierzulande wird Altered von Splendid Film vertrieben.