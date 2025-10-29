Harry Potter-Star Tom Felton zieht eine der besten Serien der letzten 20 Jahre durch den Kakao: Seht hier den Trailer zu Fackham Hall

Nach Das Kanu des Manitu kommt die nächste Parodie ins Kino. Der Film mit Harry Potter-Star nimmt ein erfolgreiches britische Franchise aufs Korn.

Wir sind gefühlt zurück in den 2000er Jahren, denn nach Das Kanu des Manitu startet bald schon die nächste bodenlose Parodie im Kino. Diesmal muss aber nicht der Western dran glauben, sondern das gepflegte britische Historiendrama, das mit der Serie Downton Abbey sowie den darauffolgenden Kinofilmen in den letzten Jahren zu neuem Glanz erwachte und bei der Moviepilot-Community auf eine grandiose Wertung von 8,2 Punkten kommt.

Der erste Trailer zu Fackham Hall zieht nicht nur das gediegene Erfolgs-Franchise durch den Kakao, sondern hat auch einen waschechten Harry Potter-Star im Gepäck.

Seht hier den Trailer zu Fackham Hall:

Fackham Hall - Trailer (English) HD

Downton Abbey-Parodie mit Harry Potter-Star Tom Felton: Das ist Fackham Hall

Fackham Hall dreht sich um den Gauner Eric Noone (Ben Radcliffe), der in das titelgebende englische Anwesen einzieht. Dort beginnt er eine verbotene Romanze mit Adelstochter Rose Davenport (Thomasin McKenzie), auf die eigentlich der wohlhabende Archibald (Tom Felton) ein Auge geworfen hat. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Fans von Downton Abbey werden die Referenzen im Trailer sofort wiedererkennen, während Witze in gewohnter Parodie-Manier teils so flach kommen, wie Draco Malfoy auf seinem Nimbus 2001. Neben Harry Potter-Star Tom Felton, Ben Radcliffe und Thomasin McKenzie standen für den Film von Jim O'Hanlon auch Katherine Waterston (Michael Clayton) und Lizzie Hopley (Black Doves) vor der Kamera.

Wann kommt Fackham Hall ins Kino?

Der Film startet in den USA am 5. Dezember 2025 in den Kinos. Wann und ob der Film in Deutschland zu sehen sein wird, steht aktuell nicht fest. Wahrscheinlicher ist hierzulande eine Streaming-Auswertung innerhalb der nächsten Jahre. Downton Abbey: Das große Finale könnt ihr dagegen immer noch in den deutschen Kinos sehen. Tom Felton trifft man hingegen bald am Broadway im Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind an.

