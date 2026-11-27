Die Harry Potter-Serie hat alle aus den Filmen bekannten Rollen neu besetzt. Alle, bis auf eine. Denn Warwick Davis darf als einziger Darsteller zurückkehren und Professor Flitwick erneut verkörpern.

Die Neuauflage von Harry Potter ist nur noch wenige Wochen entfernt. Dann werden frische Gesichter die bekannten Figuren mit neuem Leben füllen. Nur ein Schauspieler wurde für das Remake in Serienform zurückgebracht: Warwick Davis als Zauberkunst-Lehrer Professor Filius Flitwick, der sich seiner Sonderstellung bewusst ist.

Harry Potter-Serie: Warwick Davis gebührt die einzige Ehre einer Hogwarts-Rückkehr

Die verblüffende Enthüllung, dass Warwick Davis seine Harry Potter-Filmrolle erneut aufnehmen würde, erreichte uns bereits vor über einem Jahr. Während Dumbledore, McGonagall, Snape und Co. in der Serie von einer komplett neuen Besetzung interpretiert werden, durfte aus der alten Schauspielriege der Filme lediglich der Willow-Darsteller auch ins neue Hogwarts einziehen. Den Kobold Griphook, den Warwick Davis in einer Doppelrolle in den Filmen verkörpert hatte, spielt diesmal hingegen Leigh Gill.

Im Gespräch mit dem Independent verriet der 56-jährige Brite Anfang November, was ihm die Flitwick-Rückkehr bedeutet und wie er die Harry Potter-Serienrolle diesmal neu auslegt:

Es ist eine Ehre, wieder in die Rolle dieses Zauberers schlüpfen zu dürfen. Es war ein wunderbares Erlebnis, zurückzukehren und die Welt in leicht veränderter Form zu sehen. [Die neuen Cast-Mitglieder] haben ständig alle mich angesehen, weil ich das schon mal gemacht hatte.

Darüber hinaus sagte er:

Als ich das neue Kostüm für die Serie anzog, war ich sehr emotional. Ich sah zum ersten Mal in den Spiegel und zu wusste, dass ich das die nächsten zehn Jahre machen würde. Diese Figur liegt mir sehr am Herzen. [...] Flitwick ist diesmal unbeschwerter und lebendiger. Er ist etwas frecher, aber tief im Inneren vergesse ich nie, dass er ein Experte seines Fachs ist. [...] Das ist diesmal greifbarer.

Bisher war Professor Flitwick in dem ersten Teaser und dem längeren Trailer noch auffällig abwesend. Zögern die Kreativen hinter der Harry Potter-Serie seine Enthüllung in neuer Garderobe und Frisur bewusst hinaus? (Schon in den Filmen wurde Flitwick zwischen Teil 2 und 3 ästhetisch generalüberholt.) Um seinen Flitwick-Look zu sehen, werden wir wohl bis zum Start der Serie warten müssen.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Am 25. Dezember 2026 kommt die 1. Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen (wie die 1. Staffel buchgetreu heißt) zu HBO Max. Insgesamt umfasst Season 1 acht Folgen, die anschließend im Wochentakt erscheinen sollen.

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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.

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