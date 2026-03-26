Harry Potter-Trailer: So sehen die neuen Figuren im Vergleich zu den Original-Stars aus – Ginny habt ihr bestimmt nicht erkannt

Diese Woche wurde der erste Trailer für die kommende Harry Potter-Serie von HBO Max veröffentlicht. Darin werden fast alle Figuren aus der Filmreihe von neuen Schauspielenden gespielt. Das heißt, es gibt nicht nur einen neuen Harry Potter, sondern neue Gesichter für die Weasleys, Severus Snape, Draco Malfoy und seine Slytherin-Truppe. In vielen Fällen konnten wir im Trailer zum ersten Mal einen Blick auf die Besetzung im Kostüm werfen. Wir haben 20 bekannte Figuren entdeckt und stellen die neue Besetzung in der Serie ihren Gegenparts aus den Filmen gegenüber.
Der einzige namhafte Schauspieler aus der Filmreihe, der in der Harry Potter-Serie zurückkehrt, ist übrigens Warwick Davis als Professor Flitwick. Im Trailer für die Serie taucht er noch nicht auf.
Harry Potter: Die Besetzung der Filme und der HBO-Serie im Vergleich
Harry Potter – Filme und Serie
Der Junge, der überlebte, steht natürlich im Mittelpunkt des Serien-Trailers, der Harry daheim bei den Dursleys, gemeinsam mit Hagrid und schließlich in Hogwarts zeigt. Daniel Radcliffe spielte den Helden in acht Kinofilmen zwischen Harry Potter und der Stein der Weisen 2001 und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 im Jahr 2011. Nun ist Dominic McLaughlin an der Reihe.
- Alte Besetzung: Daniel Radcliffe
- Neue Besetzung in der Serie: Dominic McLaughlin
Hermine Granger – Filme und Serie
Arabella Stanton übernimmt ihre erste Serienrolle in der Fantasy-Produktion. Anders als ihre Vorgängerin Emma Watson hat Stanton Erfahrung in größeren Bühnenproduktionen gesammelt. Als Muggel-geborene Hermine Granger steht sie Harry zur Seite.
- Alte Besetzung: Emma Watson
- Neue Besetzung in der Serie: Arabella Stanton
Ron Weasley – Filme und Serie
Im Hogwarts-Express lernt Harry seinen zukünftigen besten Freund Ron Weasley kennen, wobei die Serie das Treffen von Alastair Stout, Dominic McLaughlin und Arabella Stanton im Trailer ganz nach dem Vorbild aus Harry Potter und der Stein der Weisen inszeniert, wo Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson vor 25 Jahren erstmals als Trio zusammentrafen.
- Alte Besetzung: Rupert Grint
- Neue Besetzung in der Serie: Alastair Stout
Draco Malfoy – Filme und Serie
Wer bei Sky/WOW die Serie Lord of the Flies gesehen hat, konnte schon einen Blick auf den neuen Draco Malfoy, Lox Pratt, werfen, der den Trailer mit arroganten Slytherin-Vibes aufpumpt.
- Alte Besetzung: Tom Felton
- Neue Besetzung in der Serie: Lox Pratt
Gregory Goyle – Filme und Serie
Dracos Lakaien Crabbe und Goyle dürfen im Trailer natürlich nicht fehlen, wobei Crabbe und Goyle diesmal dank ihrer Haarfarbe noch leichter auseinandergehalten werden können.
- Alte Besetzung: Josh Herdman
- Neue Besetzung in der Serie: William Nash
Vincent Crabbe – Filme und Serie
Vincent Crabbe sieht nämlich mit seiner blonden Mähne diesmal wie ein vergessener Malfoy-Cousin aus, was gar nicht so abwegig ist, da die Familien Malfoy und Crabbe verwandt sind.
- Alte Besetzung: Jamie Waylett
- Neue Besetzung in der Serie: Finn Stephens
Pansy Parkinson – Filme und Serie
Wer im Trailer genau hinschaut, erkennt neben Crabbe und Goyle auch Dracos Slytherin-Mitschülerin Pansy Parkinson. Pansy war in der Filmreihe eher eine Randfigur, was sich in den insgesamt vier Besetzungen der "Anti-Hermine" (J.K. Rowling) widerspiegelt.
- Alte Besetzung: Katherine Nicholson, Genevieve Gaunt (Bild), Lauren Shotton, Scarlett Byrne
- Neue Besetzung in der Serie: Laila Barwick
Neville Longbottom – Filme und Serie
Im Kräuterkunde-Unterricht von Professor Sprout darf Gryffindors Schüler Neville Longbottom nicht fehlen, immerhin ist es sein Lieblingsfach.
- Alte Besetzung: Matthew Lewis
- Neue Besetzung in der Serie: Rory Wilmot
Albus Dumbledore – Filme und Serie
Hogwarts-Schuldirektor Albus Dumbledore wird diesmal vom zweifach oscarnominierten Amerikaner John Lithgow gespielt, der zuletzt in Konklave der nächste Papst werden wollte und in Dexter: Wiedererwachen für einen Gastauftritt zurückkehrte.
- Alte Besetzung: Richard Harris, Michael Gambon
- Neue Besetzung in der Serie: John Lithgow
Professor McGonagall – Filme und Serie
Den strengen Gesichtsausdruck von Professor Minerva McGonagall bringt Janet McTeer im Trailer für die Harry Potter-Serie auf jeden Fall mit. Die zweifach oscarnominierte Schauspielerin war zuletzt in Mission: Impossible 8 und in MobLand zu sehen.
- Alte Besetzung: Maggie Smith
- Neue Besetzung in der Serie: Janet McTeer
Rubeus Hagrid – Filme und Serie
Der freundliche Halbriese Hagrid führt Harry in Der Stein der Weisen zum ersten Mal in die Zaubererwelt ein. Wir sehen im Trailer zwar noch nicht die Winkelgasse, aber dafür Nick Frost (Hot Fuzz) im Kostüm.
- Alte Besetzung: Robbie Coltrane
- Neue Besetzung in der Serie: Nick Frost
Professor Snape – Filme und Serie
Für seinen Auftritt in I May Destroy You heimste der vor allem aus dem Theater bekannte Paapa Essiedu bereits reichlich Lob ein, seine bisher größte Rolle steht mit Zaubertränkelehrer Severus Snape noch an. Im Trailer sehen wir Essiedu nur kurz, unter anderem einen Zauberstab schwenkend.
- Alte Besetzung: Alan Rickman
- Neue Besetzung in der Serie: Paapa Essiedu
Vernon und Petunia Dursley – Filme und Serie
Harrys Adoptivfamilie im Ligusterweg Nummer 4 sieht im Trailer für die Harry Potter-Serie nicht sonderlich sympathisch aus und genau so muss es sein.
- Alte Besetzung: Fiona Shaw und Richard Griffiths
- Neue Besetzung in der Serie: Bel Powley und Daniel Rigby
Dudley Dursley – Filme und Serie
Amos Kitson spielt Harrys Cousin Dudley Dursley in der Serie und auch wenn die Rolle des Bullys auf Dauer etwas undankbar sein dürfte, zeigt die Karriere seines Vorgängers Harry Melling, dass das keinesfalls schaden muss.
- Alte Besetzung: Harry Melling
- Neue Besetzung in der Serie: Amos Kitson
Molly Weasley – Filme und Serie
- Alte Besetzung: Julie Walters
- Neue Besetzung in der Serie: Katherine Parkinson
Ginny Weasley – Filme und Serie
Ich gebe zu: Ich habe Ginny nur dank eines Hinweises meiner Kollegin und Harry Potter-Expertin Esther Stroh erkannt. Im Trailer könnt ihr die Reflexion von Gracie Cochrane im Fenster des Hogwarts-Expresses erspähen.
- Alte Besetzung: Bonnie Wright
- Neue Besetzung in der Serie: Gracie Cochrane
Parvati Patil – Filme und Serie
Gryffindors Parvati Patil horcht neben Neville im Kräuterkunde-Unterricht gespannt zu und wird diesmal von Alessia Leoni verkörpert.
- Alte Besetzung: Shefali Chowdhury
- Neue Besetzung in der Serie: Alessia Leoni
Mr. Ollivander – Filme und Serie
Anton Lesser hat Cersei als Maester in Game of Thrones beraten und ging gegen die Rebellen in Star Wars: Andor vor. Als Mr. Ollivander darf er in Harry Potter endlich Gutes tun und Harry den richtigen Zauberstab in die Hand geben.
- Alte Besetzung: John Hurt
- Neue Besetzung in der Serie: Anton Lesser
Der sprechende Hut – Filme und Serie
Wer dem sprechenden Hut in der Serie die Stimme leiht, ist leider noch nicht bekannt, dafür können wir im Trailer einen ersten Blick auf die ehemalige Kopfbedeckung von Godric Gryffindor werfen, die in Hogwarts entscheidet, wer in welches Haus kommt.
- Alte Besetzung: Leslie Phillips
- Neue Besetzung in der Serie: unbekannt
Wer fehlt im Trailer für die Fantasy-Serie?
Die Harry Potter-Serie basiert in Staffel 1 auf J.K. Rowlings Roman Harry Potter und der Stein der Weisen. Umso auffälliger ist, wer im Trailer fehlt. Da wäre zum Beispiel Luke Thallon, der den Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste spielt, Quirinus Quirrell. Von seinem auffälligen Turban fehlt noch jede Spur. Ebenso abwesend sind Hausmeister Argus Filch (Paul Whitehouse), Zaubereiminister Cornelius Fudge (A Knight of the Seven Kingdoms-Star Bertie Carvel), Dracos Papa Lucius Malfoy (Johnny Flynn) und Alchemist Nicolas Flamel (Lambert Wilson).
Die Harry Potter-Serie startet am 25. Dezember 2026 beim Streaming-Dienst HBO Max in Deutschland. Staffel 1 wird aus acht Episoden bestehen.