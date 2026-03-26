Harry Potter-Trailer: So sehen die neuen Figuren im Vergleich zu den Original-Stars aus – Ginny habt ihr bestimmt nicht erkannt

Wir vergleichen 20 Figuren aus dem Trailer für die Harry Potter-Serie mit den Film-Versionen, darunter Snape, Ginny, Dumbledore und mehr. Seht die Besetzung damals und heute.

Diese Woche wurde der erste Trailer für die kommende Harry Potter-Serie von HBO Max veröffentlicht. Darin werden fast alle Figuren aus der Filmreihe von neuen Schauspielenden gespielt. Das heißt, es gibt nicht nur einen neuen Harry Potter, sondern neue Gesichter für die Weasleys, Severus Snape, Draco Malfoy und seine Slytherin-Truppe. In vielen Fällen konnten wir im Trailer zum ersten Mal einen Blick auf die Besetzung im Kostüm werfen. Wir haben 20 bekannte Figuren entdeckt und stellen die neue Besetzung in der Serie ihren Gegenparts aus den Filmen gegenüber.

Der einzige namhafte Schauspieler aus der Filmreihe, der in der Harry Potter-Serie zurückkehrt, ist übrigens Warwick Davis als Professor Flitwick. Im Trailer für die Serie taucht er noch nicht auf.

Harry Potter: Die Besetzung der Filme und der HBO-Serie im Vergleich

Harry Potter – Filme und Serie

Der Junge, der überlebte, steht natürlich im Mittelpunkt des Serien-Trailers, der Harry daheim bei den Dursleys, gemeinsam mit Hagrid und schließlich in Hogwarts zeigt. Daniel Radcliffe spielte den Helden in acht Kinofilmen zwischen Harry Potter und der Stein der Weisen 2001 und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 im Jahr 2011. Nun ist Dominic McLaughlin an der Reihe.

Alte Besetzung: Daniel Radcliffe

Neue Besetzung in der Serie: Dominic McLaughlin

Hermine Granger – Filme und Serie

Arabella Stanton übernimmt ihre erste Serienrolle in der Fantasy-Produktion. Anders als ihre Vorgängerin Emma Watson hat Stanton Erfahrung in größeren Bühnenproduktionen gesammelt. Als Muggel-geborene Hermine Granger steht sie Harry zur Seite.



Alte Besetzung: Emma Watson

Neue Besetzung in der Serie: Arabella Stanton

Ron Weasley – Filme und Serie

Im Hogwarts-Express lernt Harry seinen zukünftigen besten Freund Ron Weasley kennen, wobei die Serie das Treffen von Alastair Stout, Dominic McLaughlin und Arabella Stanton im Trailer ganz nach dem Vorbild aus Harry Potter und der Stein der Weisen inszeniert, wo Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson vor 25 Jahren erstmals als Trio zusammentrafen.

Alte Besetzung: Rupert Grint

Neue Besetzung in der Serie: Alastair Stout

Draco Malfoy – Filme und Serie

Wer bei Sky/WOW die Serie Lord of the Flies gesehen hat, konnte schon einen Blick auf den neuen Draco Malfoy, Lox Pratt, werfen, der den Trailer mit arroganten Slytherin-Vibes aufpumpt.

Alte Besetzung: Tom Felton

Neue Besetzung in der Serie: Lox Pratt

Gregory Goyle – Filme und Serie

Dracos Lakaien Crabbe und Goyle dürfen im Trailer natürlich nicht fehlen, wobei Crabbe und Goyle diesmal dank ihrer Haarfarbe noch leichter auseinandergehalten werden können.

Alte Besetzung: Josh Herdman

Neue Besetzung in der Serie: William Nash

Vincent Crabbe – Filme und Serie

Vincent Crabbe sieht nämlich mit seiner blonden Mähne diesmal wie ein vergessener Malfoy-Cousin aus, was gar nicht so abwegig ist, da die Familien Malfoy und Crabbe verwandt sind.

Alte Besetzung: Jamie Waylett

Neue Besetzung in der Serie: Finn Stephens

Pansy Parkinson – Filme und Serie

Wer im Trailer genau hinschaut, erkennt neben Crabbe und Goyle auch Dracos Slytherin-Mitschülerin Pansy Parkinson. Pansy war in der Filmreihe eher eine Randfigur, was sich in den insgesamt vier Besetzungen der "Anti-Hermine" (J.K. Rowling) widerspiegelt.

Alte Besetzung: Katherine Nicholson, Genevieve Gaunt (Bild), Lauren Shotton, Scarlett Byrne

Neue Besetzung in der Serie: Laila Barwick

Neville Longbottom – Filme und Serie

Im Kräuterkunde-Unterricht von Professor Sprout darf Gryffindors Schüler Neville Longbottom nicht fehlen, immerhin ist es sein Lieblingsfach.

Alte Besetzung: Matthew Lewis

Neue Besetzung in der Serie: Rory Wilmot

Albus Dumbledore – Filme und Serie

Hogwarts-Schuldirektor Albus Dumbledore wird diesmal vom zweifach oscarnominierten Amerikaner John Lithgow gespielt, der zuletzt in Konklave der nächste Papst werden wollte und in Dexter: Wiedererwachen für einen Gastauftritt zurückkehrte.

Professor McGonagall – Filme und Serie

Den strengen Gesichtsausdruck von Professor Minerva McGonagall bringt Janet McTeer im Trailer für die Harry Potter-Serie auf jeden Fall mit. Die zweifach oscarnominierte Schauspielerin war zuletzt in Mission: Impossible 8 und in MobLand zu sehen.

Alte Besetzung: Maggie Smith

Neue Besetzung in der Serie: Janet McTeer

Rubeus Hagrid – Filme und Serie

Der freundliche Halbriese Hagrid führt Harry in Der Stein der Weisen zum ersten Mal in die Zaubererwelt ein. Wir sehen im Trailer zwar noch nicht die Winkelgasse, aber dafür Nick Frost (Hot Fuzz) im Kostüm.

Alte Besetzung: Robbie Coltrane

Neue Besetzung in der Serie: Nick Frost

Professor Snape – Filme und Serie

Für seinen Auftritt in I May Destroy You heimste der vor allem aus dem Theater bekannte Paapa Essiedu bereits reichlich Lob ein, seine bisher größte Rolle steht mit Zaubertränkelehrer Severus Snape noch an. Im Trailer sehen wir Essiedu nur kurz, unter anderem einen Zauberstab schwenkend.

Alte Besetzung: Alan Rickman

Neue Besetzung in der Serie: Paapa Essiedu

Vernon und Petunia Dursley – Filme und Serie

Harrys Adoptivfamilie im Ligusterweg Nummer 4 sieht im Trailer für die Harry Potter-Serie nicht sonderlich sympathisch aus und genau so muss es sein.

Dudley Dursley – Filme und Serie

Amos Kitson spielt Harrys Cousin Dudley Dursley in der Serie und auch wenn die Rolle des Bullys auf Dauer etwas undankbar sein dürfte, zeigt die Karriere seines Vorgängers Harry Melling, dass das keinesfalls schaden muss.

Alte Besetzung: Harry Melling

Neue Besetzung in der Serie: Amos Kitson

Molly Weasley – Filme und Serie

Alte Besetzung: Julie Walters

Neue Besetzung in der Serie: Katherine Parkinson

Ginny Weasley – Filme und Serie

Ich gebe zu: Ich habe Ginny nur dank eines Hinweises meiner Kollegin und Harry Potter-Expertin Esther Stroh erkannt. Im Trailer könnt ihr die Reflexion von Gracie Cochrane im Fenster des Hogwarts-Expresses erspähen.

Alte Besetzung: Bonnie Wright

Neue Besetzung in der Serie: Gracie Cochrane

Parvati Patil – Filme und Serie

Gryffindors Parvati Patil horcht neben Neville im Kräuterkunde-Unterricht gespannt zu und wird diesmal von Alessia Leoni verkörpert.

Alte Besetzung: Shefali Chowdhury

Neue Besetzung in der Serie: Alessia Leoni

Mr. Ollivander – Filme und Serie

Anton Lesser hat Cersei als Maester in Game of Thrones beraten und ging gegen die Rebellen in Star Wars: Andor vor. Als Mr. Ollivander darf er in Harry Potter endlich Gutes tun und Harry den richtigen Zauberstab in die Hand geben.

Alte Besetzung: John Hurt

Neue Besetzung in der Serie: Anton Lesser

Der sprechende Hut – Filme und Serie

Wer dem sprechenden Hut in der Serie die Stimme leiht, ist leider noch nicht bekannt, dafür können wir im Trailer einen ersten Blick auf die ehemalige Kopfbedeckung von Godric Gryffindor werfen, die in Hogwarts entscheidet, wer in welches Haus kommt.

Alte Besetzung: Leslie Phillips

Neue Besetzung in der Serie: unbekannt

Wer fehlt im Trailer für die Fantasy-Serie?

Die Harry Potter-Serie basiert in Staffel 1 auf J.K. Rowlings Roman Harry Potter und der Stein der Weisen. Umso auffälliger ist, wer im Trailer fehlt. Da wäre zum Beispiel Luke Thallon, der den Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste spielt, Quirinus Quirrell. Von seinem auffälligen Turban fehlt noch jede Spur. Ebenso abwesend sind Hausmeister Argus Filch (Paul Whitehouse), Zaubereiminister Cornelius Fudge (A Knight of the Seven Kingdoms-Star Bertie Carvel), Dracos Papa Lucius Malfoy (Johnny Flynn) und Alchemist Nicolas Flamel (Lambert Wilson).

Die Harry Potter-Serie startet am 25. Dezember 2026 beim Streaming-Dienst HBO Max in Deutschland. Staffel 1 wird aus acht Episoden bestehen.