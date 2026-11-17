Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Dezember 2026 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Das Serienjahr neigt sich dem Ende zu und wer sich bereits an den besten Serienstarts des Novembers sattgesehen hat, kann sich im Dezember abseits der mit Spannung erwarteten Harry-Potter-Neuverfilmung auf einige weitere interessante Neuheiten und noch unentdeckte Geheimtipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. freuen.



Damit ihr euch nicht planlos auf unzählige neue Serien-Staffeln im Dezember stürzen müsst, haben wir euch aus den etlichen Serienstarts die 15 aufregendsten Neustarts des Monats herausgesucht. Egal, ob magische Fantasy, dystopische Sci-Fi, spannende Thriller oder ganz viel Romantik: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.



Podcast: Die besten neuen Serienstarts im Dezember bei Netflix und Co.

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Nachdem Amazons Herr der Ringe Fantasy-Fans im November zurück nach Mittelerde transportiert hat, geht es pünktlich zu Weihnachten an die Zauberschule Hogwarts. Ob HBOs Neuauflage der sieben Harry Potter-Romane den gewaltigen Erwartungen der Fans der Bücher und Filme standhalten kann, wird sich zeigen müssen. Doch feststeht, dass über keine Serie in den kommenden Wochen und Monaten so viel diskutiert werden wird wie über Harry Potter und der Stein der Weisen.

Zu den Must-Sees im Dezember zählen außerdem die Serienneuverfilmung eines Jane Austen-Klassikers, das Amazon-Finale des Young-Adult-Hits Maxton Hall, eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games sowie der neue Netflix-Thriller des Bodyguard-Schöpfers. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

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Serien-Highlight bei MagentaTV im Dezember: The Rainmaker

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