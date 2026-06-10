Harte Kritik an Meisterregisseur Martin Scorsese: "Er kehrt menschlichen Künstlern den Rücken zu"

Mit Martin Scorsese steht derzeit einer der größten Regisseure der Filmgeschichte unter heftiger Kritik. Die Kontroverse geht jetzt in die nächste Runde mit heftigen Vorwürfen aus einer bedeutenden Gilde.

Meisterregisseur Martin Scorsese arbeitet derzeit an seinem neuesten Film What Happens at Night mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen. Für den Film partnerte er mit dem KI-Start-up Black Forest Labs, mit dem er seine Storyboards mittels künstlicher Intelligenz schneller erstellen und bearbeiten kann.

Diese Ankündigung führte innerhalb kürzester Zeit zu jeder Menge heftiger Kritik. Jetzt meldete sich sogar die Art Directors Guild bezüglich des Vorfalls und richtete scharfe Worte an den Regisseur.

Die Art Directors Guild erhebt schwere Vorwürfe gegen Scorsese nach K.I.-Partnerschaft

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz steht vor allem im kreativen Bereich seit Jahren in der Kritik und ist auch in der Filmwelt spätestens seit dem Autorenstreik 2023 ein hochsensibles Thema. Die Partnerschaft des Regisseurs von Filmen wie Taxi Driver, GoodFellas und Wie ein wilder Stier mit dem Unternehmen Black Forest Labs war dementsprechend ein Stich in ein Wespennest.

Wie Variety berichtet, hat sich jetzt die Art Directors Guild mit scharfen Worten zu der Partnerschaft geäußert und wirft dem Regisseur vor, "den menschlichen Künstlern den Rücken zuzukehren, die ihm während seiner gesamten Karriere dabei geholfen hatten, seine unvergesslichsten Werke zu schaffen."

Weiter heißt es:

In dem kürzlich veröffentlichten Video von Black Forest Labs, in dem für ihr generatives KI-Produkt FLUX geworben wird, stellt Mr. Scorsese die Frage: 'Wie vermittelt man den Darstellern und dem Team, was man im Kopf hat?' Er behauptet, die Lösung liege in der Nutzung dieses generativen KI-Programms, um Aufgaben zu erledigen, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der Künstler und Designer der Art Directors Guild Local 800 fallen – menschliche Künstler und Designer, die seit Jahrzehnten erfolgreich mit Regisseuren zusammenarbeiten, um deren Filme zu visualisieren.

Mr. Scorseses Werbung für ein generatives KI-Produkt umgeht den Beitrag der Art Directors Guild Local 800, bestehend aus Art Directors, Grafikern, Illustratoren, Produktionsdesignern, Bühnenbildnern, Setdesignern und anderen talentierten Gewerkschaftsfachleuten.

Hier könnt ihr euch das erwähnte Video anschauen:

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Wie äußert sich Scorsese selbst zu den Vorwürfen?

Die Art Directors Guild ist eine in den USA ansässige Gewerkschaft, die für Produktions- und Set-Designer, Art Director, Illustratoren, aber eben auch für Storyboard-Artists aus den USA und Kanada verantwortlich ist. Die Gilde sieht diese Berufe durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in Gefahr.

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Ein offizielles Statement hat der Regisseur bislang noch nicht abgegeben. Auch die Anfrage der Variety blieb bislang unbeantwortet.