Harte Serie des Yellowstone-Machers erobert Netflix-Charts

Eine Thriller-Serie von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan steht gerade auf Platz 2 der Netflix-Charts. Die Hauptrolle spielt Avatar- und Guardians of the Galaxy-Star Zoe Saldaña.

Bei Netflix erobert gerade eine Serie die Charts, die eigentlich für einen anderen Streaming-Anbieter produziert wurde. Dahinter steckt kein Geringerer als Taylor Sheridan, der Schöpfer des Western-Hits Yellowstone und gefühlt jeder zweiten Serie, die gerade produziert wird. Es handelt sich um den Agenten-Thriller Lioness, in dem Avatar- und Guardians of the Galaxy-Star Zoe Saldaña die Hauptrolle spielt. Sie ist nicht das einzige bekannte Gesicht in der Besetzung.

Die Serie von Taylor Sheridan steht auf Platz 2 der Netflix-Charts

Ähnlich wie das Yellowstone-Spin-off 1923 wurde Lioness ursprünglich für Paramount+ produziert und in Deutschland zusätzlich für Netflix lizenziert. Hier streamt seit kurzem die 1. Staffel und diese hat sich bereits auf Platz 2 der aktuell meistgesehenen Serien des Streamers gesetzt, noch vor dem neuen Netflix-Original Black Rabbit. Erfolgreicher ist aktuell nur Der Milliardärsbunker.

Die aktuelle Top 10 der Serien bei Netflix:

Zoe Saldaña rekrutiert in der Taylor-Sheridan-Serie Undercover-Agentinnen

Zoe Saldaña spielt die CIA-Mitarbeiterin Joe McNamara, die das Militärprogramm Lioness leitet, in dem sie junge Undercover-Agentinnen ausbildet und in gefährliche Einsätze schickt. Ihr wichtigster neuer Zugang ist die entschlossene Marine-Soldatin Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira). Cruz wird speziell dafür rekrutiert, eine Terror-Organisation von innen heraus auszuschalten. Joe und Cruz müssen nun ihr ganzes Können und ihren Mut aufbieten, denn ihre gemeinsame Mission ist es, einen schrecklichen Terroranschlag abzuwenden.

Nicole Kidman spielt in Lioness Joes Vorgesetzte Kaitlyn Meade, während Morgan Freeman als US-Außenminister Edwin Mullins vorbeischaut.

Die Story lässt es schon erahnen: Lioness ist nichts für zarte Gemüter, sondern wartet mit einigen Abgründen der Agentenarbeit auf, darunter neben Action-Einlagen auch Folterszenen und ähnliches. Die psychische Belastung von Joe und ihren Kolleg:innen spielt nicht umsonst eine große Rolle in der Geschichte.

Das kommt bislang gut an. Die Moviepilot-Community vergibt im Durchschnitt eine gute Bewertung von 6,8 von 10 Punkten. Eine 2. Staffel von Lioness wurde schon produziert (und streamt in Deutschland bei Paramount+) und eine 3. wurde kürzlich bestellt.

