Härter als James Bond: Agentenserie kehrt nach 2 Jahren zu Netflix zurück und stürmt Platz 1

Auf Platz 1 der Netflix-Seriencharts thront Staffel 2 eines finsteren Agenten-Thrillers. Mehrere britische Stars kämpfen im finsteren Untergrund um politische Macht und ihr Überleben.

James Bond ist ein braver Schuljunge. Jedenfalls verglichen mit dem, was die Agent:innen Helen Webb (Keira Knightley) und Sam Young (Ben Whishaw) in Black Doves leisten müssen. Staffel 2 der Agentenserie ist kürzlich bei Netflix gelandet – und hat jetzt doch noch Platz 1 der Seriencharts erobert.

Lupin weit abgeschlagen: Netflix-Hit Black Doves erobert Charts und James Bond-Fans

Black Doves dreht sich um die Spionin Helen, die im Auftrag seit vielen Jahren undercover arbeitet: Mit ihrer Zielperson, dem Politiker Wallace Webb (Andrew Buchan), ist sie verheiratet und hat zwei Kinder. Doch eigentlich soll sie ihm Informationen entlocken, die ihre skrupellose Organisation, die Black Doves, an den Meistbietenden verkaufen kann.

Schaut hier den Trailer zu Black Doves Staffel 2:

Staffel 2 Trailer

Zu Beginn von Staffel 2 steckt die Ehe in einer tiefen Krise, doch die Wahrheit bleibt dem mittlerweile zum Premier aufgestiegenen Wallace weiterhin verborgen. Helen erhält plötzlich einen neuen Vorgesetzten (Babou Ceesay), nachdem ihre Chefin Mrs. Reed (Sarah Lancashire) spurlos verschwindet.

Ein desillusionierter Sam schlägt sich dagegen mit kleineren Auftragsmorden durch, bis er nach einer Mission von der Polizei gestellt wird. Im Gefängnis erpresst man ihn – mit einer Forderung, die ihn zu Helens Feind machen könnte.

Black Doves hat und wird vielen Bond-Fans gefallen – und doch besitzt die Agentenserie von Showrunner Joe Barton (The Ritual) eine moralische Ambivalenz und Vielschichtigkeit, die man in der langlebigen 007-Reihe bisher selten zu Gesicht bekam. Die Figuren werden von der Entscheidung zwischen pragmatischer Skrupellosigkeit und schweren Selbstzweifeln auseinandergerissen und verlieren trotzdem nicht ihren tiefschwarzen britischen Humor. Eine brillante Mischung, wie die Chartposition der Serie zeigt.

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Serien aus (Stand 11. November):

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