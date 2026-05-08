Hat die Harry Potter-Serie eine Chance, langjährige Filmfans zu überzeugen?

Die Harry Potter-Serie bewegt sich in Riesenschritten auf ihren Start 2026 zu. Wir ordnen alle neuen Informationen für euch und diskutieren die ersten Videoeinblicke in das Fantasy-Remake.

Schon vor einem Jahr trugen wir in einem Podcast das wichtigste Wissen zur Harry Potter-Serie zusammen und diskutierten Pro und Contra der Neuverfilmung. Seitdem ist viel passiert, was die Besetzung, Startdatum, erste Trailer und Änderungen angeht. Wir bringen euch mit einem Harry Potter-Update also auf den neuesten Stand und diskutieren die ersten Einblicke.

Harry Potter im Podcast: Die neue Serie startet dieses Jahr

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Zum Start an Weihnachten 2026 wird die 1. Staffel der neuen HBO-Serie das Fantasy-Abenteuer Harry Potter und der Stein der Weisen in einem frischen Seriengewand präsentieren. Schon der erste Trailer-Einblick spaltete Fans jedoch, zumal wir die Filme und ihre alte Besetzung nicht einfach aus unserer Erinnerung löschen können (oder wollen). Hat die neue Serie bei den alteingesessenen Fans also überhaupt eine Chance, sich durchzusetzen?

Neben einer Diskussion über die Mammut-Aufgabe, eines der etabliertesten Franchises neu zu erfinden, informieren wir euch im Podcast auch über die aktuellsten Entwicklungen. Das Casting welcher Figuren ist besonders gelungen? Und welche entscheidenden Änderungen gegenüber den Buchvorlagen und Filmen lassen sich jetzt schon ausmachen? Die 8 Episoden bieten in jedem Fall deutlich mehr Zeit, um die Welt von Hogwarts aus neuen Perspektiven zu erforschen.

Timecodes:

00:10:20 – Harry Potter kommt als Serie

00:13:41 – Die neue Besetzung

00:36:55 – Trailer-Eindrücke

00:47:11 – Was das Harry Potter-Special verrät

00:52:35 – Änderungen & Set-Einblicke

01:02:11 – Zukunft der Harry Potter-Serie

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