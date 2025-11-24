"Hat mich verunsichert": Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat überfordert seine Braut mit Zukunftsplanung

Bei Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich Sarah und Martin zwar als letztes Paar das Jawort, doch dem Bräutigam kann es nicht schnell genug gehen: Er plant schon den Zusammenzug mit Sarah.

Martin und Sarah nehmen an Deutschlands wohl größtem Experiment teil: Bei Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die beiden das Jawort ohne sich vorher gesehen zu haben. Als letztes Paar der zwölften Staffel traten sie vor den Altar und ihre gemeinsame Reise begann. Während die frisch gebackenen Eheleute ihre Flitterwochen genießen, fällt Martin bereits mit der Tür ins Haus: Er will so schnell wie möglich zusammenziehen, was Sarah zunächst überfordert.

Hochzeit auf den ersten Blick: Martin hat schon genaue Vorstellungen von seiner Zukunft mit Sarah

Für Sarah und Martin geht es nach dem Jawort direkt nach Lettland in die Flitterwochen. In einem Nationalpark wollen die beiden eigentlich eine Kanu-Fahrt machen, doch das schlechte, regnerische Wetter macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Doch das Pärchen lässt sich die Stimmung nicht vermiesen. Die beiden setzen sich einfach an Land ins Kanu und halten ihre Füße in das darin gesammelte Wasser.

So eng beieinander, kommen sich die beiden nicht nur körperlich näher. Martin spricht über seine Zukunftspläne mit Sarah. Er freue sich schon darauf, ihre Wohnung zu sehen und dann auch so schnell wie möglich bei ihr einzuziehen. "Daran denkst du schon?", fragt Sarah zurückhaltend und drückt ihrem Liebsten einen Kuss auf. Martin sei sich sicher, eine Apotheke, in der er arbeiten kann, würde er auch bei ihr finden. Von Martins Vorschlag zeigt sich Sarah zuerst wenig begeistert und ist überrumpelt.

"Ich hab' gemerkt, im allerersten Moment hat es mich so ein bisschen verunsichert, diese Schnelligkeit", erklärt sie im Einzelinterview. Sie denke vor allem darüber nach, wie es sein wird, wenn sich die beiden nicht etwas eigenes gemeinsam aufbauen, sondern er zu ihr zieht.

Martin hat genaue Vorstellungen – und kann Sarah beruhigen

Für Martin sei es keine Frage gewesen, er sei von Anfang an bereit gewesen, umzuziehen. Da Sarah ein Haus besitzt, seien diese Voraussetzungen ideal. Der Apotheker ist hin und weg von seiner Partnerin, sonst hätte er den Umzug gar nicht erst angesprochen: "Wären wir nicht so auf einer Wellenlänge, könnte ich das sicherlich auch nicht so sagen. Aber es fühlt sich ja schon wirklich an, als ob wir uns ewig kennen würden."

Im Gespräch mit Sarah malt er ihnen eine gemeinsame Zukunft aus. Wenn er darf, würde er zu ihr ziehen und dann immer mit seinem Fahrrad zu seiner Arbeit in der Apotheke fahren. Auf ihrer Terrasse würden sie dann einfach das gemeinsame Leben genießen. Sarah lässt diesen Schritt immer mehr auf sich wirken und das Gespräch hat ihr ein gutes Gefühl gegeben. "Ich finde es wahnsinnig schön, dass es von ihm kam. Ich habe nie darum gebeten oder gefragt", erklärt Sarah. Sie weiß es zu schätzen, dass Martin bereit ist, so viel für sie aufzugeben.