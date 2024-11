"Hat mir das Herz gebrochen": Grey's Anatomy-Star verabschiedet sich nach 133 Folgen und 7 Jahren vom Serien-Hit

Sieben Jahre lang spielte Jake Borelli die Serienfigur Dr. Levi Schmitt in Grey's Anatomy. In der neuen Folge aus Staffel 21 feierte er nun seinen Abschied.

In Staffel 14 stieß Jake Borelli als Dr. Levi Schmitt zur beliebten Krankenhausserie Grey's Anatomy. Nach sieben Staffeln und sieben Jahren bricht seine beliebte Figur nun zu neuen Herausforderungen außerhalb des Grey Sloan Memorial Hospitals in Seattle auf – und Borelli muss die Serie verlassen. In der neuesten Episode der 21. Staffel, die am 14. November 2024 in den USA ausgestrahlt wurde, war es schließlich so weit.

Fanliebling Jake Borelli verlässt Grey's Anatomy nach 7 Staffeln

Die 7. Episode der 21. Staffel markierte Borellis letzten Auftritt in der Hit-Serie, bevor Dr. Levi Schmitt seinen Werdegang in einer pädiatrischen Forschungsstelle in Texas weiterführt. Dem Schauspieler ist der Abschied nicht leicht gefallen, vor allem, da dieser ursprünglich nicht seine Idee war, wie er gegenüber Deadline erklärte:

Ich und mein Team haben einen Anruf von Showrunnerin [Meg Marinis] bekommen und sie sagte, dass das der Weg ist, auf den sie Levi schicken wollen ‒ um sein Wachstum zu unterstreichen und ihm einen Platz außerhalb des Grey Sloan zu geben, irgendwo, wo er für das gesehen wird, was er ist und auch damit das Publikum sieht, dass er zu dem Arzt herangewachsen ist, von dem wir immer wussten, dass er es werden könnte.

Auf Instagram teilte Borelli vor der Ausstrahlung der Folge einen emotionalen Post, in dem er sich für die Zeit bei Grey's Anatomy bedankte und die damit einhergehende Möglichkeit, als queerer Mann eine vielschichtige schwule Figur in einer so publikumsstarken und populären Serie zu spielen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heute war meine letzte Episode als Dr. Levi Schmitt und ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, diese Erfahrung über acht Jahre mit euch teilen zu dürfen. Mir hat es das Herz gebrochen, als ich erfahren habe, dass diese Storyline zu Ende geht, aber ich werde es niemals für selbstverständlich nehmen, wie viel diese Figur nicht nur für mich getan hat, sondern auch für Leute auf der ganzen Welt.

Als ich aufgewachsen bin, hat es sich wie ein Traum angefühlt, einen geouteten schwulen Mann, so eine vielschichtige und mutige schwule Figur spielen zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass es mir die Möglichkeit gegeben wird, das zu tun. [...] Ich liebe euch alle und werde mich bis zum Schluss für authentische queere Geschichten einsetzen.

Fans nehmen Abschied von Jake Borelli bei Grey's Anatomy

Grey's Anatomy-Fans verliehen ihren Emotionen zu Borellis Abschied unter dessen Instagram-Post Ausdruck. So kommentierte ein User: "Danke, dass du Levi Schmitt verkörpert hast, Jake. Niemand hätte das besser gekonnt. Deine Figur war der Grund, warum ich vor sechs Jahren angefangen habe, die Serie zu gucken. Danke vielmals und es ist toll, dich endlich in dunkelblauen Scrubs zu sehen."

Ein Fan schrieb dagegen auf X (ehemals Twitter): "Es war ein toller Lauf mit dir, Glasses. Wir lieben dich. Ein glückliches Ende für Levi Schmitt."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein weiterer Fan erklärte:

Oh, diese Levi Schmitt-Montage hat mich emotional gemacht. Er war über Jahre so eine wichtige Figur für die Serie. Was für ein Handlungsbogen für ihn und den Schauspieler, ich bin froh, dass Levi ein Happy End bekommen hat! Ich werde ihn in der Serie vermissen. Ich bin froh, dass wir so lange einen schwulen Mann als eine Hauptfigur hatten!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Deutschland müssen Grey's Anatomy-Fans noch eine Weile auf Jake Borellis Serienabschied warten. Hierzulande erscheinen die neuen Folgen der 21. Staffel voraussichtlich mit gewohntem Abstand zum US-Start im Frühjahr 2025. Die bisherigen 20 Staffeln findet ihr dagegen im Streaming-Abo bei Disney+.