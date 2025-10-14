"Hat nicht viel Spaß gemacht": Harry Potter-Star langweilte sich beim Dreh der Fantasy-Reihe

Es ist kaum zu glauben, dass große Blockbusterfilme langweilig sein sollen. Für Harry Potter-Star Jason Isaacs war das jedoch bei den Dreharbeiten genau der Fall.

Als Lucius Malfoy hat er dem dunklen Lord Voldemort gedient und Harry Potter seit dem 2. Teil große Schwierigkeiten bereitet. Man könnte meinen, etwas von seiner Rolle als Todesser ist bei Jason Isaacs hängen geblieben, als er äußerte, seine Arbeit an den Harry Potter-Filmen sei langweilig gewesen. Aber das ist noch nicht das Ende seiner Aussage.

Laut Isaacs ist es langweilig, große Special-Effects-Filme zu machen

Bei seinem Besuch in The One Show der BBC überraschte Isaacs mit seiner Aussage. Allerdings war dies kein Moment, in dem seine dunkle Seite zum Vorschein kam, sondern es war ein aufrichtiges Geständnis. Deshalb ließ er seine Worte nicht einfach so stehen:

Es ist ein furchtbares Geständnis, aber es hat nicht viel Spaß gemacht, sie [die Harry Potter-Filme] zu drehen. Es ist nämlich ziemlich langweilig, große Special-Effects-Filme zu machen. Die Freuden kommen alle erst danach.

Im Anschluss teilte der Schauspieler mit, wie diese Freuden aussehen können. Es seien die Begegnungen und Kommentare der Menschen, die durch diese Filme berührt wurden. Das Leben vieler Fans wurde durch die Geschichte verändert:

Einige Leute sagen, dass die Geschichte ihr Leben gerettet hat, und ich glaube ihnen.

Zuletzt preist Isaacs auch noch die Inklusion der Filme und Bücher. Damit stellt er noch einmal klar, auf welcher Seite er wirklich steht. Immerhin wird er nicht die einzige Person sein, deren berufliche Tätigkeit manchmal langweilig ist. Das bedeutet nicht, dass er die Früchte seiner Arbeit nicht genießt – im Gegenteil. Die Begeisterung des Publikums scheint die Langeweile mehr als wert zu sein, wenn man ihm so zuhört.