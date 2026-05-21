Hat The Mandalorian and Grogu eine Post-Credit-Szene? Der neue Film bleibt der Star Wars-Tradition treu

The Mandaloriana and Grogu ist der jüngste Film aus dem Star Wars-Universum, der die große Leinwand erobert. Fans fragen sich nun, ob am Ende des Abspanns eine Post-Credit-Szene wartet.

Von den insgesamt vier Mandoverse-Serien bei Disney+ sind wir Gastauftritte und Cameos en masse gewohnt. Oft sind die Geschichten durch bestimmte Figuren und Ereignisse miteinander verbunden. Im Fall von The Mandalorian ging die Erzählung für ein paar Episoden sogar nahtlos in dem Spin-off Das Buch von Boba Fett weiter.

Doch wie sieht es mit dem großen Kinofilm The Mandalorian and Grogu aus? Der erzählt das nächste Kapitel rund um Kopfgeldjäger Din Djarin und seinen Schützling Grogu, die im Auftrag der Neuen Republik verbliebene Kriegsherren des Imperiums jagen. Wartet am Ende des Abspanns eine Szene, die die Zukunft teast?

Hat The Mandalorian and Grogu eine Post-Credit-Szene?

Die kurze Antwort lautet: nein. The Mandalorian and Grogu hat keine geheime Szene, die uns während oder am Ende des Abspanns mit einem Cameo überrascht. Die Geschichte hört genau dann auf, wenn sich die Leinwand in Dunkelheit hüllt und wir die vielen Namen der am Film beteiligten Personen zu Gesicht bekommen.

Warum glauben Fans, dass es eine Post-Credit-Szene gibt?

Nach all den größeren und kleineren Crossover-Momenten in den Serien haben viele Star Wars-Fans gehofft und spekuliert, dass The Mandalorian and Grogu am Ende mit einer direkten Überleitung zur 2. Staffel von Ahsoka aufwartet. Die soll als nächstes Projekt aus dem Mandoverse bei Disney+ veröffentlicht werden, konkret Anfang 2027.

Warum hat der Mando-Film keine Post-Credit-Szene?

Offiziell hat sich Regisseur Jon Favreau, der ebenfalls Schöpfer und Showrunner der Serie ist, noch nicht dazu geäußert, warum es keinen Nachschlag am Ende des Films gibt. Er betont allerdings regelmäßig, dass es sich bei The Mandalorian and Grogu um ein alleinstehendes Abenteuer handelt, für das keine Hausaufgaben nötig sind.

Hatte jemals ein Star Wars-Film keine Post-Credit-Szene?

Nein, die gesamte Saga inklusive der Spin-offs Rogue One und Solo kommt ohne Szenen nach dem Abspann aus. In der Regel verabschieden wir uns zur Orchestermusik in den Sternenhimmel der weit entfernten Galaxis. Erst die Live-Action-Serien bei Disney+ haben mit Post-Credit-Szenen angefangen. Drei Stück gibt es:

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Cobb Vanth liegt in einem Bacta-Tank und ist offenbar doch nicht gestorben, wie zuvor anzunehmen war. Andor Staffel 1: Die einzelnen Teile, die von den Gefangenen auf Narkina 5 gefertigt wurden, werden zum Bau des Todessterns verwendet.

Kommt The Mandalorian and Grogu 2 oder Staffel 4?

Die Zukunft der beiden Titelfiguren ist völlig unklar. Disney und Lucasfilm haben bislang weder einer 4. Staffel von The Mandalorian noch einem zweiten Teil des Kinofilms grünes Licht gegeben. Denkbar wäre jedoch, dass Mando und Grogu in der 2. Staffel von Ahsoka auftauchen, die deutlich tiefer in die Star Wars-Mythologie eindringen soll.

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The Mandalorian and Grogu läuft seit dem 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Pedro Pascal und die beiden Stuntmänner Brendan Wayne und Lateef Crodwer verkörpern Din Djarin. Grogu wird durch eine Puppe zum Leben erweckt. Darüber hinaus gehören Sigourney Weaver, Jeremy Allen White und Martin Scorsese zum Cast.