"Hatte ein Meeting mit Disney": Sigourney Weaver ist so begeistert von neuer Alien-Story, dass sie als Ripley zurückkehren will

Kehrt Sigourney Weaver nochmal in ihrer legendären Alien-Rolle als Ellen Ripley zurück? Ein Story-Entwurf hat die Schauspielerin so begeistert, dass sie sich schon mit Disney getroffen hat.

Kaum ein Star wird stärker mit den ersten Filmen der Alien-Reihe in Verbindung gebracht wie Sigourney Weaver als knallharte Heldin Ellen Ripley. In letzter Zeit zeigt die Schauspielerin wieder stärkeres Interesse an der Sci-Fi-Horror-Reihe. So äußerte sie sich beispielsweise extrem positiv zur jüngsten Serie Alien: Earth. Jetzt hat sie sich selbst für eine konkrete Rückkehr zu dem Franchise ins Gespräch gebracht.

Alien-Star Sigourney Weaver will jetzt als Ripley zurückkehren

Laut Deadline hat der Star als Gast auf der New York Comic-Con am Wochenende enthüllt, dass sie einen 50-seitigen Story-Entwurf zu einer neuen Alien-Geschichte rund um Ripley gelesen hat. Das Dokument stammt von Regisseur Walter Hill (The Warriors), der seit Jahrzehnten als Produzent an dem Franchise beteiligt ist. Weaver konnte sich mit ihrer Begeisterung zu der Ripley-Comeback-Idee kaum zurückhalten:

Wisst ihr, [Franchise-Produzent] Walter Hill ist ein sehr guter Freund von mir und er hat 50 Seiten darüber geschrieben, wo Ripley heute wäre und sie sind ziemlich außergewöhnlich [...] Ich hatte nie das Bedürfnis, die Rolle noch einmal zu übernehmen. Ich dachte immer: 'Lass sie ruhen, lass sie sich erholen.'

Aber Walters Drehbuch erscheint mir zunächst einmal sehr wahr, da es sehr viel über die Gesellschaft erzählt, die jemanden einsperren würde, der versucht hat, der Menschheit zu helfen, für die sie aber ein Problem darstellt und deshalb irgendwie versteckt ist.

Weaver sagte noch, dass sie nicht weiß, was aus diesem ersten Entwurf wird, aber ein wichtiger Schritt ist schon passiert:

Also, ich weiß nicht, ob es passieren wird, aber ich hatte ein Treffen mit Fox, Disney oder wer auch immer es jetzt ist.

So wie es aussieht, ist eine Rückkehr von Ripley im Alien-Franchise gerade deutlich wahrscheinlicher geworden. Da sogenannte Legacy-Sequels in den letzten Jahren extrem in Mode gekommen sind, in denen altbekannte Charaktere aus den Anfängen einer Reihe mit neuen Charakteren verbunden werden, dürfte dieser Ansatz auch für das ikonische Sci-Fi-Horror-Franchise sehr vielversprechend sein.

Wie geht es mit dem Alien-Franchise jetzt weiter?

Von der offiziellen Ankündigung eines neuen Alien-Films mit Sigourney Weaver als Ripley sind wir gerade trotzdem noch weit entfernt. Nach dem Ende der Serie Alien: Earth bei Disney+ soll als Nächstes die Fortsetzung zu Alien: Romulus ins Kino kommen. Das Sequel wird nicht mehr vom bisherigen Regisseur Fede Alvarez inszeniert und soll irgendwann 2027 starten.

