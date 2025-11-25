Hauptdarsteller der neuen The Rookie-Serie ist bekannt: Dieser Mann tritt in Nathan Fillions Fußstapfen

Viel wurde in den letzten Monaten darüber gemunkelt, jetzt steht es fest: Der The Rookie-Sender ABC hat grünes Licht gegeben, die erste Folge des Spin-offs zu drehen. Statt Nathan Fillion spielt diesmal dieser Star die Hauptrolle.

Als Nathan Fillion mit The Rookie startete, war er bereits ein Serien-Schwergewicht. Jetzt ist bekannt, wer der Hauptdarsteller der neuen The Rookie-Serie The Rookie North ist und auch ihn könntet ihr bereits kennen. Jay Ellis, bekannt aus Insecure, Running Point und Top Gun: Maverick, wird im The Rookie-Franchise den Polizei-Neuling Alex Holland spielen. Mehr zu Jay Ellis könnt ihr weiter unten lesen.

Darum geht's in The Rookie North mit der neuen Hauptfigur Alex Holland



Wie Variety berichtet, hat der Sender nun offiziell eine Pilotfolge in Auftrag gegeben. The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley schreibt, produziert und dreht das Ganze. Bereits im Dezember 2024 kam erstmals an die Öffentlichkeit, dass es Pläne für ein zweites Spin-off gibt.



Genau wie Nathan Fillion wird auch Jay Ellis in The Rookie North einen Mann, der sich zur Lebensmitte neue Ziele setzt, verkörpern. Nach einer gewalttätigen Home Invasion sucht er nach einem neuen Sinn in seinem Leben und findet sich im Pierce County Police Department wieder – als ältester Rookie. Pierce County liegt übrigens im US-Bundesstaat Washington in der Nähe von Seattle. Das ist rund 1000 Kilometer nördlich vom sonnigen Los Angeles, wo die Mutterserie spielt.

Nun müssen wir uns in Geduld üben. Denn auch wenn ABC einen Piloten für die Serie bestellt hat, müssen wir erst abwarten, ob er die Entscheidungsträger überzeugt. Erst nach der Bestellung einer ganzen Staffel können wir aufatmen.

Jay Ellis könntet ihr aus einem Netflix-Hit kennen

Jay Ellis war bereits Anfang der 2010er Jahre in zahlreichen bekannten Serien wie NCIS, How I Met Your Mother oder Grey's Anatomy in Gastrollen zu sehen. 2016 wurde er in der Comedy-Serie Insecure als Lawrence Walker, Partner der Hauptfigur, einem größeren Publikum bekannt.

Seitdem war er auch im Action-Hit Top Gun: Maverick als LT Reuben "Payback" Fitch und in allen acht Folgen des 2025er-Netflix-Hits Running Point als Basketball-Coach Jay Brown zu sehen. Jay Ellis bringt also sowohl ausreichend Comedy- als auch Drama-Erfahrung mit, um in eine The Rookie-Serie zu passen.

Der erste The Rookie-Ableger The Rookie: Feds von 2022 mit Niecy Nash-Betts als mittelalter FBI-Neuling wurde nach der 1. Staffel eingestampft, doch der The Rookie-Muttersender ABC hat weiterhin Vertrauen. Ein Spin-off, das sich ebenfalls um einen mittelalten Polizisten wie John Nolan (Fillion) dreht, soll den Fauxpas richten. Bis es so weit ist, können wir uns darüber freuen, dass Anfang Januar bereits Staffel 8 von The Rookie startet.

Podcast-Tipp: Warum The Rookie so beliebt ist

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutiere ich mit meiner Kollegin Jenny Jecke darüber, was The Rookie eigentlich so populär macht:

Neben dem klassischen Nathan Fillion-Humor fährt The Rookie auch viel authentisch wirkende Polizeiarbeit und Streifenfahrten auf, die in den Bann ziehen. Um ein ganz spezielles Problem kommt aber auch diese Cop-Serie nicht drumherum.

