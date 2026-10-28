Hauptfiguren der neuen Star Wars-Trilogie angeblich enthüllt – macht euch bereit für Rey und Finn 2.0

Bei Lucasfilm wird aktuell das nächste Kapitel der Star Wars-Saga vorbereitet. Nun gibt es spannende Leaks zu den beiden möglichen Hauptfiguren der neuen Trilogie.

Star Wars nimmt wieder vollen Kurs auf die Leinwand. Nachdem The Mandalorian and Grogu das Franchise zurück ins Kino gebracht hat, startet bereits nächstes Jahr im Mai Starfighter als alleinstehendes Welttraumabenteuer. Auch die nächste große Trilogie befindet sich bereits in Arbeit. Doch wie geht die Geschichte weiter?

Seit einiger Zeit wissen wir, dass X-Men-Veteran Simon Kinberg an einem Drehbuch sitzt, das den Grundstein einer neuen Trilogie legen soll. Der Auftakt dieser Trilogie wird von Jon Watts inszeniert, der hinter den ersten drei Spider-Man-Filmen mit Tom Holland steckt und als Co-Schöpfer der Star Wars-Serie Skeleton Crew fungierte.

Die Hauptfiguren der neuen Star Wars-Trilogie

Jetzt sind spannende Details zur Handlung der neuen Star Wars-Trilogie aufgetaucht, wobei an dieser Stelle gleich festgehalten werden soll, dass es sich nicht um offizielle Informationen handelt. Vielmehr machen seit ein paar Stunden Leaks im Internet die Runde, die wir an dieser Stelle für euch einordnen wollen.

Das erste Gerücht stammt von dem Scooper Daniel Richtman , der seit Jahren im Game ist und schon mehrmals richtig gelegen hat, wobei sich manche seiner Meldungen auch als heiße Luft entpuppen. Was er zum Kinberg/Watts-Film zu sagen hat, deckt sich aber mit früheren Story-Ideen: Rey fungiert als Mentorin für zwei neue Figuren.

Das scheint sehr von den Plänen für den Rey-Film inspiriert zu sein, der vor drei Jahren auf der Star Wars Celebration in London angekündigt wurde. Nach mehreren kreativen Wechseln hinter den Kulissen liegt das Projekt momentan auf Eis. Wie es aussieht, sind einige Ideen daraus in die neue Trilogie rübergeschwappt.

FivesWalker , ein weiterer Scooper, der sich als Star Wars-Insider hervorgetan hat, unterstützt das Gerücht und fügt hinzu, dass sich Lucasfilm auf der Suche nach zwei unbekannten Darsteller:innen im Alter von Anfang bis Mitte zwanzig befindet. Sie sollen die neue Trilogie anführen, während Rey eine Nebenrolle einnimmt.

Konkret schreibt FivesWalker:

In Episode X wird es ein Duo wie Finn und Rey geben. Ihre Dynamik entspricht weitgehend diesem Archetyp, allerdings mit einer deutlicher ausgeprägten romantischen Komponente. Der männliche Hauptdarsteller stammt wie Rey als Waisenkind aus schwierigen Verhältnissen und wird in die Handlung hineingezogen, nachdem er in einen Mord verwickelt wurde.

Weiter heißt es:

[Die] weibliche Hauptrolle stammt aus der High Society, ist eine Perfektionistin. Royalty. Sie und der männliche Hauptdarsteller werden gemeinsam in ein großes Abenteuer verwickelt, wobei sie ihn in die größere Welt der uns bekannten Star-Wars-Charaktere einführt.

Nachdem bereits spekuliert wurde, dass der männliche Hauptdarsteller von Flynn Gray, dem jungen Hauptdarsteller von Starfighter, gespielt wird, gibt es hier eine Absage. Die beiden Figuren haben nichts miteinander zu tun. Kinberg und Watts werden uns ein völlig neues Duo vorstellen, das uns durch das nächste Kapitel der Saga führt.

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Interessant ist, dass der romantische Aspekt so hervorgehoben wird. Schon die Sequels nahmen durch das Rey-und-Kylo-Shipping ungeahnte Dimensionen im popkulturellen Diskurs an. Eine Fanfiction wurde sogar zum eigenen Roman und streamt jetzt unter dem Titel Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe bei Amazon Prime.

Lucasfilm will die neue Trilogie offenbar ähnlich positionieren. Gleichzeitig sei erwähnt, dass vergleichbare Dynamiken in allen bisherigen Trilogien der Saga zu finden sind, von Leia und Han bis zu Padmé und Anakin. Gerade die Prequels haben mit Angriff der Klonkrieger das ultimative Star Wars-Melodram hervorgebracht.

Wann startet Star Wars: Episode 10 im Kino?

Bislang haben Disney und Lucasfilm keinen konkreten Starttermin für den Film enthüllt. Dafür dürfen wir uns nächstes Jahr auf zwei andere große Kinoevents freuen. Bereits am 18. Februar 2027 kehrt Krieg der Sterne anlässlich seines 50. Geburtstags in die hiesigen Lichtspielhäuser zurück. Am 26. Mai 2027 folgt Starfighter.