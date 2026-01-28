Haus des Geldes kehrt zurück: Erster Trailer zur Netflix-Fortsetzung verspricht legendären Raubzug

Haus des Geldes lebt in einer neuen Prequelserie weiter, die schon bald bei Netflix startet. Im ersten Teaser-Trailer plant der Gangster Berlin einen unglaublichen Raub.

Haus des Geldes wurde innerhalb der letzten Jahre zu einem der größten Netflix-Phänomene und mit gleich mehreren Ablegern fortgesetzt. Einer davon war die Serie Berlin, in der die Vorgeschichte des aus der Hauptserie bekannten Ganoven erzählt wurde. Nun wird Berlins Geschichte anstatt mit einer 2. Staffel mit einer neuen Miniserie weitererzählt, die den Titel Berlin und die Dame mit dem Hermelin trägt. Was euch darin erwartet, verrät der erste Teaser-Trailer.

Seht hier den Teaser-Trailer zu Berlin und die Dame mit dem Hermelin:

Berlin und die Dame mit dem Hermelin - S01 Teaser (Deutsch) HD

Berlin und die Dame mit dem Hermelin: Darum geht's in der neuen Haus des Geldes-Serie auf Netflix

Berlin und die Dame mit dem Hermelin setzt nach den Geschehnissen aus der Serie Berlin an. Darin verlor Meisterdieb Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso) einen Großteil seiner gestohlenen Beute aus dem Auktionshaus Chez Vienot. Also plant Berlin gemeinsam mit seinem Freund Damián (Tristán Ulloa) einen weiteren Heist, der alles vorher Dagewesene übertreffen soll: "Der größte Raubzug der Geschichte."

Sie haben es auf Leonardo da Vincis legendäres Gemälde "Dame mit dem Hermelin" abgesehen. So führt sie ihr Weg in die spanische Stadt Sevilla. In Wahrheit steckt hinter dem Plan jedoch etwas ganz anderes – denn Berlin wird heimtückisch vom Herzog und der Herzogin von Málaga erpresst.

Neben Pedro Alonso und Tistán Ulloa sind in der neuen Serie unter anderem Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez und Inma Cuesta zu sehen.

Wann kommt Berlin und die Dame mit dem Hermelin zu Netflix?

Die Spin-off-Serie umfasst acht Episoden, die auf einen Schlag am 15. Mai 2025 bei Netflix erscheinen. Álex Pina und Esther Martínez Lobato, die schon als kreative Kräfte der Hauptserie auftraten, stehen als Schöpfer auch hinter Berlin und die Dame mit dem Hermelin.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

